Кимоно для президента
Во что наряжались лидеры стран на саммитах АТЭС в разные годы
Участники саммита АТЭС сфоторафировались в Лиме 20 ноября, накинув на себя национальные перуанские шерстяные накидки. Президент России Владимир Путин и лидер США Барак Обама во время фотосъемки заняли второй ряд, но их разделяли несколько лидеров других стран АТЭС
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Традиция переодевания на саммитах АТЭС длится уже более 20 лет. Например, в 1994 г. во время встречи в индонезийском Богоре лидеры стран появились в батиковых рубашках от дизайнера Ивана Тирты, но в следующем году последовал перерыв. На фото (справа налево) лидеры Республики Корея Ким Ён Сам, США – Билл Клинтон, Чили – Эдуардо Фрей и Мексики – Карлос Салинас
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Ежегодной церемония фотографирования в национальной одежде стала с 1996 г. На фото президент США Билл Клинтон (справа) пускает «волну» с премьер-министром Таиланда Банхарн Силпа-арча (в центре) и тайваньским дипломатом Ку Чен-Фу, Филиппины. Баронг – главный предмет филиппинского национального платья
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В 1997 г. участнки саммита позировали в кожаных куртках. Саммит проходил в кампусе университета Британской Колумбии в Ванкувере, Канада
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1998 г., Сайберджая, Малайзия. Участники саммита примерили традиционные малазийские батиковые рубашки, слева премьер-министр России Евгений Примаков
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Президент России Владимир Путин, премьер-министр Сингапура, представитель Тайваня и президент США Билл Клинтон в Брунее, 2000 г.
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Премьер-министр Австралии Джон Говард и президент США Джордж Буш в традиционном китайском наряде на саммите в Шанхае, 2001 г.
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На саммите АТЭС в 2002 г. в Мексике Россию представлял премьер-министр Михаил Касьянов (на переднем плане слева)
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Лидеры стран АТЭС в традиционных тайских рубахах на саммите в Бангкоке, 2003 г.
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Президенты США и России Джордж Буш и Владимир Путин на саммите в Чили, 2004 г.
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Лидеры стран фотографируются в традиционных корейских кимоно на саммите в южнокорейском Пусане, 2005 г.
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Председатель Китая Ху Цзиньтао (на переднем плане), президенты США и России Джордж Буш и Владимир Путин в традиционных вьетнамских нарядах в Национальном конгресс-центре Ханоя, 2006 г.
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Президент Филиппин Глория Макапагал-Арройо, Владимир Путин и президент США Джордж Буш у здания Сиднейской оперы, 2007 г.
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Президент России Дмитрий Медведев с лидерами стран АТЭС в главном штабе сухопутных войск Перу в Лиме, 2008 г.
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Президент России Дмитрий Медведев (слева) и премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун с супругой в сингапурской национальной одежде перед приемом в честь лидеров АТЭС, 2009 г.
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Затем традиция переодеваться для общей фотографии на несколько лет была прервана. Саммит во Владивостоке в 2012 г. также прошел без «переодевания». На фото: Владимир Путин и лидеры стран АТЭС на саммите, который прошел на острове Бали в Индонезии, 2013 г.
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Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на саммите АТЭС в Пекине, 2014 г.
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В 2015 г. лидеры стран сфотографировались в белых филиппинских рубахах «баронг». Саммит проходил в столице Филиппин - Маниле
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