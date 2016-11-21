Кимоно для президента

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Традиция переодевания на саммитах АТЭС длится уже более 20 лет. Например, в 1994 г. во время встречи в индонезийском Богоре лидеры стран появились в батиковых рубашках от дизайнера Ивана Тирты, но в следующем году последовал перерыв. На фото (справа налево) лидеры Республики Корея Ким Ён Сам, США – Билл Клинтон, Чили – Эдуардо Фрей и Мексики – Карлос Салинас

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