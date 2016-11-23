Пожар в ЦУМе

Алексей Куденко / РИА Новости

В здании по адресу ул. Петровка, д. 2, произошла вспышка жира на кухне в ресторане на минус первом этаже. "На первом этаже наблюдалось открытое горение из вентиляции", - сказал агентству «Москва» источник в экстренных службах

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