Безопасность и право

Пожар в ЦУМе

Из магазина было эвакуировано более тысячи человек
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Из здания Центрального универсального магазина в Москве было эвакуировано более тысячи человек из-за задымления, сообщается на сайте московского МЧС
Алексей Куденко / РИА Новости
Из здания Центрального универсального магазина в Москве было эвакуировано более тысячи человек из-за задымления, сообщается на сайте московского МЧС
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Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 12 часов 54 минуты. К 14.00 эвакуация была завершена
Алексей Куденко / РИА Новости
Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 12 часов 54 минуты. К 14.00 эвакуация была завершена
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По словам представителя МЧС, сведений о пострадавших не поступало
Алексей Куденко / РИА Новости
По словам представителя МЧС, сведений о пострадавших не поступало
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В здании по адресу ул. Петровка, д. 2, произошла вспышка жира на кухне в ресторане на минус первом этаже. "На первом этаже наблюдалось открытое горение из вентиляции", - сказал агентству «Москва» источник в экстренных службах
Алексей Куденко / РИА Новости
В здании по адресу ул. Петровка, д. 2, произошла вспышка жира на кухне в ресторане на минус первом этаже. "На первом этаже наблюдалось открытое горение из вентиляции", - сказал агентству «Москва» источник в экстренных службах
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К 14.11 возгорание в здании было ликвидировано
Алексей Куденко / РИА Новости
К 14.11 возгорание в здании было ликвидировано
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  • Из здания Центрального универсального магазина в Москве было эвакуировано более тысячи человек из-за задымления, сообщается на сайте московского МЧС
  • Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 12 часов 54 минуты. К 14.00 эвакуация была завершена
  • По словам представителя МЧС, сведений о пострадавших не поступало
  • В здании по адресу ул. Петровка, д. 2, произошла вспышка жира на кухне в ресторане на минус первом этаже. "На первом этаже наблюдалось открытое горение из вентиляции", - сказал агентству «Москва» источник в экстренных службах
  • К 14.11 возгорание в здании было ликвидировано
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