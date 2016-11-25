Израиль охватили мощные лесные пожары
Это крупнейший пожар за последние шесть лет, десятки тысяч человек эвакуированы из своих домов
Мощные лесные пожары начались на этой неделе сразу в нескольких районах Израиля. Сложная ситуация сложилась на севере страны. Она отмечается на подъездах к городам Хайфа (на фото), Хадера и Зихрон-Яаков
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Хайфа – третий по величине город в Израиле с населением 280 000 человек, пишет Bloomberg. Последний раз подобные сильные пожары бушевали в городе и пригороде 6 лет назад, тогда погибло 42 человека, напоминает издание
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Самолет тушит пожар в городе Хайфа
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Власти Израиля объявили режим чрезвычайной ситуации в нескольких районах и провели эвакуацию населения. К 24 ноября из-за пожаров из своих домов были эвакуированы около 60 000 жителей Хайфы
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Население борется с огнем подручными средствами
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Пожар у города Натаф, недалеко от Иерусалима
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Тушение пожара у города Натаф
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В районе Зихрон-Яакова полиция попросила жителей не возвращаться в свои дома до 25 ноября, пишет «Интерфакс»
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24 ноября шоссе 443, соединяющее Иерусалим и Тель-Авив было перекрыто из-за пожаров. Власти опасались дальнейшего распространения огня из города Модиин, который находится на полпути к двум крупным городам, сообщил Reuters
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В ночь на 25 ноября из Анапы в Израиль вылетело 2 реактивных самолета Бе-200ЧС МЧС России для тушения природных пожаров, сообщается на сайте ведомства. Помощь в тушении лесных пожаров также предложили власти Греции, Турции, Кипра и Хорватии
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