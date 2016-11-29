В Колумбии разбился самолет с бразильской футбольной командой
По разным данным, в катастрофе удалось выжить от шести до десяти человек
Самолет с бразильской футбольной командой «Шапикоэнсе» на борту потерпел крушение при подлете к аэропорту колумбийского города Медельина, сообщает BBC
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Всего на борту находился 81 человек, из них 72 пассажира и 9 членов экипажа
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По разным данным, в катастрофе удалось выжить от шести до десяти человек
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Самолет летел из Боливии в Медельин на игру с колумбийской командой «Атлетико насьональ» в рамках Кубка Южной Америки
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По данным СМИ, авиакатастрофа произошла в горной местности около 5 утра по мск. Бразильская телерадиокомпания Globo сообщила, что самолет мог упасть, по некоторым данным, из-за недостатка топлива. На фото врачи ждут, когда доставят выживших в больницу San Juan de Dios La Ceja
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