В Колумбии разбился самолет с бразильской футбольной командой

Noticias Telemedellin/Xinhua via ZUMA / TASS

По данным СМИ, авиакатастрофа произошла в горной местности около 5 утра по мск. Бразильская телерадиокомпания Globo сообщила, что самолет мог упасть, по некоторым данным, из-за недостатка топлива. На фото врачи ждут, когда доставят выживших в больницу San Juan de Dios La Ceja

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