Международная жизнь

Куба прощается с Фиделем

Урну с прахом кубинского лидера установят на Площади революции в Гаване
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В Гаване тысячи кубинцев пришли проститься с Фиделем Кастро
Ramon Espinosa / AP
В Гаване тысячи кубинцев пришли проститься с Фиделем Кастро
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В понедельник, 28 ноября, почетный караул произвел залпы артиллерийского салюта, тем самым возвестив о начале официальной церемонии народного прощания
Ricardo Mazalan / AP
В понедельник, 28 ноября, почетный караул произвел залпы артиллерийского салюта, тем самым возвестив о начале официальной церемонии народного прощания
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Многокилометровые очереди выстроились к мемориальному комплексу на площади Революции
Fernando Medina / AP
Многокилометровые очереди выстроились к мемориальному комплексу на площади Революции
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Проститься с лидером кубинской революции пришли жители страны различных возрастов. Многие из пришедших несли в руках портрет Фиделя Кастро
Rodrigo Abd / AP
Проститься с лидером кубинской революции пришли жители страны различных возрастов. Многие из пришедших несли в руках портрет Фиделя Кастро
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Фидель Кастро скончался 25 ноября на 91 году жизни. Его тело было кремировано. При кремации присутствовали только близкие лидера
Carlos Barria / Reuters
Фидель Кастро скончался 25 ноября на 91 году жизни. Его тело было кремировано. При кремации присутствовали только близкие лидера
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Церемония прощания с прахом продлится до 12 часов 29 ноября
Alberto Reyes / Reuters
Церемония прощания с прахом продлится до 12 часов 29 ноября
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Fernando Medina / AP
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Natacha Pisarenko / AP
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Natacha Pisarenko / AP
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  • В Гаване тысячи кубинцев пришли проститься с Фиделем Кастро
  • В понедельник, 28 ноября, почетный караул произвел залпы артиллерийского салюта, тем самым возвестив о начале официальной церемонии народного прощания
  • Многокилометровые очереди выстроились к мемориальному комплексу на площади Революции
  • Проститься с лидером кубинской революции пришли жители страны различных возрастов. Многие из пришедших несли в руках портрет Фиделя Кастро
  • Фидель Кастро скончался 25 ноября на 91 году жизни. Его тело было кремировано. При кремации присутствовали только близкие лидера
  • Церемония прощания с прахом продлится до 12 часов 29 ноября
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