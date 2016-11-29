Куба прощается с Фиделем
Урну с прахом кубинского лидера установят на Площади революции в Гаване
В Гаване тысячи кубинцев пришли проститься с Фиделем Кастро
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В понедельник, 28 ноября, почетный караул произвел залпы артиллерийского салюта, тем самым возвестив о начале официальной церемонии народного прощания
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Многокилометровые очереди выстроились к мемориальному комплексу на площади Революции
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Проститься с лидером кубинской революции пришли жители страны различных возрастов. Многие из пришедших несли в руках портрет Фиделя Кастро
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Фидель Кастро скончался 25 ноября на 91 году жизни. Его тело было кремировано. При кремации присутствовали только близкие лидера
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Церемония прощания с прахом продлится до 12 часов 29 ноября
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