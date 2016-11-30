Как задерживали Дидье Маруани

Артем Геодакян/ТАСС

28 ноября Трунов (на фото) заявил, что сторонам удалось договориться в досудебном порядке. По его словам, Киркоров признал претензии Маруани и группы Space и согласился выплатить компенсацию. Однако адвокат Киркорова Александр Добровинский заявил, что договоренностей не было, а с Маруани от имени Киркорова разговаривали пранкеры

3/5