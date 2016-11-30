Как задерживали Дидье Маруани
Лидер французской группы Space предполагал встретиться с певцом Филиппом Киркоровым для подписания мирового соглашения
Вечером 29 ноября московская полиция задержала в Москве лидера французской группы Space Дидье Маруани (на фото)и юриста Игоря Трунова, представлявшего потерпевших по многим резонансным делам
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Их задержали в Сбербанке на улице Покровка, дом 19. "Маруани и Трунов должны были подписывать там мировое соглашение с певцом Филиппом Киркоровым, но полиция их уже ожидала», - говорила адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы Трунова
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28 ноября Трунов (на фото) заявил, что сторонам удалось договориться в досудебном порядке. По его словам, Киркоров признал претензии Маруани и группы Space и согласился выплатить компенсацию. Однако адвокат Киркорова Александр Добровинский заявил, что договоренностей не было, а с Маруани от имени Киркорова разговаривали пранкеры
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Маруани просил российский суд запретить Киркорову исполнять песню «Жестокая любовь» и возместить ему ущерб от нарушения авторских прав, а также компенсировать моральный вред, взыскав с ответчиков солидарно 75,34 млн руб. Кроме Киркорова ответчиками по иску были заявлены автор песни Олег Попков, ООО «Филипп Киркоров продакшн», Sony Music Entertainment, группа компаний Roneеs, а также ВГТРК
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После дачи объяснений задержанных отпустили, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Людмилу Айвар. «Трунов дал объяснения в полиции. У него изъяли все документы, соглашения, переписки, после чего его отпустили», - сказала она
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