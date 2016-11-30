Кто возглавлял Минэкономразвития с момента его образования

Е. Разумный / Ведомости

Максим Орешкин 30 ноября указом президента назначен министром экономического развития России. До этого он с 20 марта 2015 г. был замминистра финансов России. С 2002 по 2006 г. он работал в Центробанке, в 2006-2010 гг. - в Росбанке, с 2010 по 2012 г. Орешкин был руководителем аналитического блока по России и СНГ ЗАО «Креди агриколь корпоративный и инвестиционный банк». В 2012-2013 гг. работал главным экономистом по России ЗАО «ВТБ капитал»

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