Кто возглавлял Минэкономразвития с момента его образования
Максим Орешкин стал пятым по счету руководителем ведомства
Герман Греф возглавил Минэкономразвития 18 мая 2000 г., сразу же после его образования. На посту министра он проработал дольше всех из тех, кто когда-либо руководил ведомством, - 2685 дней. 24 сентября 2007 г. его полномочия были прекращены. 8 октября 2007 г. Греф был назначен президентом и председателем правления Сбербанка
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Эльвира Набиуллина стала руководителем Минэкономразвития 24 сентября 2007 г. На посту министра она проработала 1701 день. С 22 мая 2012 г. по 24 июня 2013 г. Набиуллина была помощником президента России Владимира Путина. С июня 2013 г. и по сегодняшний день она возглавляет Центробанк России
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Андрей Белоусов стал министром экономического развития России 21 мая 2012 г. В данной должности он проработал чуть больше года - 399 дней. 24 июня 2013 г. Белоусов сменил Набиуллину на посту помощника президента России Владимира Путина
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Алексей Улюкаев возглавил Минэкономразвития 24 июня 2013 г. На данном посту он проработал 1240 дней. 15 ноября 2016 г. президент России Владимир Путин отправил Улюкаева в отставку в связи с утратой доверия. Улюкаев был задержан сотрудниками правоохранительных органов в ночь на 15 ноября. Против него было возбуждено уголовное дело по признакам преступления ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере в соединении получения ее с вымогательством). На данный момент Улюкаев находится под домашним арестом
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Максим Орешкин 30 ноября указом президента назначен министром экономического развития России. До этого он с 20 марта 2015 г. был замминистра финансов России. С 2002 по 2006 г. он работал в Центробанке, в 2006-2010 гг. - в Росбанке, с 2010 по 2012 г. Орешкин был руководителем аналитического блока по России и СНГ ЗАО «Креди агриколь корпоративный и инвестиционный банк». В 2012-2013 гг. работал главным экономистом по России ЗАО «ВТБ капитал»
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