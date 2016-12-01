Кто слушал послание президента
Владимир Путин в тринадцатый раз выступил с посланием к Федеральному собранию
Министр экономического развития Максим Орешкин
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Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский
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Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов
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Президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин
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Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев
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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон
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Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев
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Глава Счетной палаты Татьяна Голикова
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Глава Республики Крым, председатель Совета министров Республики Крым Сергей Аксенов
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Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Владимир Мау
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