Власть

Кто слушал послание президента

Владимир Путин в тринадцатый раз выступил с посланием к Федеральному собранию
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Министр экономического развития Максим Орешкин
Е. Разумный / Ведомости
Министр экономического развития Максим Орешкин
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Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский
Е. Разумный / Ведомости
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский
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Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов
Е. Разумный / Ведомости
Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов
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Президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин
Е. Разумный / Ведомости
Президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин
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Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев
Е. Разумный / Ведомости
Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев
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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон
Е. Разумный / Ведомости
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон
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Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев
Е. Разумный / Ведомости
Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев
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Глава Счетной палаты Татьяна Голикова
Е. Разумный / Ведомости
Глава Счетной палаты Татьяна Голикова
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Глава Республики Крым, председатель Совета министров Республики Крым Сергей Аксенов
Е. Разумный / Ведомости
Глава Республики Крым, председатель Совета министров Республики Крым Сергей Аксенов
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Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Владимир Мау
Е. Разумный / Ведомости
Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Владимир Мау
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  • Министр экономического развития Максим Орешкин
  • Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский
  • Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов
  • Президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин
  • Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев
  • Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон
  • Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев
  • Глава Счетной палаты Татьяна Голикова
  • Глава Республики Крым, председатель Совета министров Республики Крым Сергей Аксенов
  • Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Владимир Мау
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