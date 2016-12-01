120 лет назад родился главный советский полководец

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Именно министр обороны Жуков сыграл большую роль в аресте Лаврентия Берия летом 1953 г., затем, летом 1957 года - в переброске членов Президиума ЦК в Москву, где решалась судьба Никиты Хрущева. В октябре 1957 г. Жуков был повторно отправлен в отставку по надуманным основаниям и до смерти в 1974 году оставался не у дел. На фото визит Жукова в Индию, 1957 г.

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