120 лет назад родился главный советский полководец
Вспоминаем победы и поражения маршала Жукова
Военная служба будущего маршала началась в августе 1915 г., когда его призвали на службу в царскую армию. Жуков закончил школу унтер-офицеров, принимал участие в первой мировой войне, был награжден двумя солдатскими Георгиевскими крестами. Карьера Жукова была типичной для командиров Красной армии: унтер-офицер первой мировой войны, командир взвода и эскадрона в Гражданскую, продвижение по служебной лестнице в 1920-30-х гг.
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Георгий Жуков по счастливой случайности избежал «Большого террора» 1937-38 гг. На фото комдив Жуков - командир 4-й кавалерийской дивизии Белорусского военного округа на учениях
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Карьера Жукова пошла в гору после того, как его, заместителя командующего Белорусским округом по кавалерии, направили командовать советскими войсками, которые сражались с японцами в Монголии, на реке Халхин-Гол в мае-сентябре 1939 г. Жукову и его штабу удалось перехватить инициативу и разгромить противника. На фото командующий 57-м корпусом ставит боевую задачу, Халхин-Гол, июль 1939 г.
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За операцию на реке Халхин-Гол Жуков был удостоен звания Героя Советского Союза. На фото у трофейного японского тяжелого орудия, август 1939 г.
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В 1940 г. Жуков стал командующим крупнейшим Киевским военным округом, затем, в январе 1941 г. - начальником Генштаба. На фото Жуков рядом с пулеметным расчетом на учениях, весна 1940 г.
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В годы Великой Отечественной войны генерал армии, а впоследствии - маршал Жуков был «кризис-менеджером», которого Сталин направлял на наиболее трудные участки фронта. На фото Жуков (второй слева) и сотрудники штаба Западного фронта анализируют обстановку под Москвой, ноябрь 1941 г.
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Жуков руководил контрударом под Ельней, обороной столицы и контрнаступлением под Москвой, разрабатывал планы контрнаступления под Сталинградом и обороны Курской дуги, координировал действия фронтов во время многих успешных операций. На фото кризис-менеджер на аэродроме перед очередной командировкой на фронт вместе с помощниками, 1942 г.
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Впрочем, далеко не все сражения Жукова завершились победой войск, которые он возглавлял. Зимой 1942/1943 г. войска Западного и Калининского фронтов не смогли прорвать оборону противника и ликвидировать Ржевский плацдарм, зимой 1943/44 гг. неудачей закончились серия операций на западном направлении. На фото Жуков разговаривает с жителями освобожденного Киева, ноябрь 1943 г.
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Тем не менее именно Жуков возглавлял войска 1-го Белорусского фронта, которые участвовали во штурме Берлина, подписывал капитуляцию немецких войск, принимал Парад Победы 24 июня 1945 г. На фото редкая минута отдыха: Жуков на охоте накануне Берлинской операции, апрель 1945 г.
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Маршал Жуков и командующий 5-й ударной армии, первый комендант Берлина генерал Николай Берзарин на ступенях рейхстага
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Жуков подписывает акт о безоговорочной капитуляции Германии в пригороде Берлина Карлсхорсте, 8 мая 1945 г.
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Маршал Жуков принимает Парад Победы 24 июня 1945 г.
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После войны маршал оказался в опале, которая была снята после смерти Сталина. Твердая и последовательная позиция Жукова помогла Никите Хрущеву в его борьбе со сторонниками Сталина. На досуге маршал любил играть на баяне
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Именно министр обороны Жуков сыграл большую роль в аресте Лаврентия Берия летом 1953 г., затем, летом 1957 года - в переброске членов Президиума ЦК в Москву, где решалась судьба Никиты Хрущева. В октябре 1957 г. Жуков был повторно отправлен в отставку по надуманным основаниям и до смерти в 1974 году оставался не у дел. На фото визит Жукова в Индию, 1957 г.
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Незадолго до 25 летия Московской битвы, в октябре 1966 г. скульптор Виктор Думанян создал бюст Жукова, который почти 10 лет находился в опале
Иосиф Бродский написал в 1974 году:
«Воин, пред коим многие пали
стены, хоть меч был вражьих тупей,
блеском маневра о Ганнибале
напоминавший средь волжских степей.
Кончивший дни свои глухо в опале,
как Велизарий или Помпей»
Иосиф Бродский написал в 1974 году:
«Воин, пред коим многие пали
стены, хоть меч был вражьих тупей,
блеском маневра о Ганнибале
напоминавший средь волжских степей.
Кончивший дни свои глухо в опале,
как Велизарий или Помпей»
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