На Сочи обрушился ураган
Непогода повредила деревья, кровли, ЛЭП и газопровод
3 декабря на Сочи обрушился ураган, который снес 156 деревьев, кровлю с семи домов, повредил ЛЭП и газопровод, передает «Интерфакс». Фото: Руслан Ярошенко / blogsochi.ru
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Временно по направлению в Сочи задерживалось более 10 поездов, а в аэропорту - более 20 авиарейсов. Фото: Руслан Ярошенко / blogsochi.ru
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Власти Сочи создали штаб для проведения восстановительных работ, где задействовали более 500 человек и 100 единиц техники. Фото: Руслан Ярошенко / blogsochi.ru
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В Лазаревском районе Сочи из-за многочисленных перехлестов и обрывов проводов линий электропередачи произошло частичное нарушение энергоснабжения в пяти населенных пунктах, в которых проживают более 2300 человек. Фото: Руслан Ярошенко / blogsochi.ru
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Ремонтные бригады в Сочи восстановили газоснабжение, нарушенное из-за сильного ветра, работы по восстановлению линий электропередачи продолжаются, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС России в воскресенье.Фото: Руслан Ярошенко / blogsochi.ru
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Собеседник «Интерфакса» в администрации города отметил, что стихия в Сочи отступила, сейчас все силы брошены на уборку улиц. Фото: Руслан Ярошенко / blogsochi.ru
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Фото: shilin_chef
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