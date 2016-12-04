Безопасность и право

Крупное ДТП с участием детей произошло в ХМАО

Жертвами аварии, по предварительным данным, стали 12 человек
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На федеральной трассе в Ханты-Мансийском автономном округе произошло крупное ДТП с участием автобуса, который перевозил детей
МЧС / РИА Новости
На федеральной трассе в Ханты-Мансийском автономном округе произошло крупное ДТП с участием автобуса, который перевозил детей
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Жертвами аварии, по предварительным данным на 18.12 мск, стали 12 человек, в том числе девять детей в возрасте от 12 до 14 лет
МЧС / РИА Новости
Жертвами аварии, по предварительным данным на 18.12 мск, стали 12 человек, в том числе девять детей в возрасте от 12 до 14 лет
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Авария произошла на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск
МЧС / РИА Новости
Авария произошла на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск
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Автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями и грузовиком
МЧС / РИА Новости
Автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями и грузовиком
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В автобусе было 32 человека, из них 29 - дети
МЧС / РИА Новости
В автобусе было 32 человека, из них 29 - дети
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Дети возвращались из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск с соревнований по спортивной акробатике
МЧС / РИА Новости
Дети возвращались из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск с соревнований по спортивной акробатике
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  • На федеральной трассе в Ханты-Мансийском автономном округе произошло крупное ДТП с участием автобуса, который перевозил детей
  • Жертвами аварии, по предварительным данным на 18.12 мск, стали 12 человек, в том числе девять детей в возрасте от 12 до 14 лет
  • Авария произошла на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск
  • Автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями и грузовиком
  • В автобусе было 32 человека, из них 29 - дети
  • Дети возвращались из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск с соревнований по спортивной акробатике
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