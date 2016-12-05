Навальный и Офицеров в Ленинском районном суде города Кирова
Суд отказался прекратить дело «Кировлеса» и направить его в прокуратуру
Ленинский районный суд города Кирова отказался прекратить дело «Кировлеса» и направить его в прокуратуру. На фото Алексей Навальный и Петр Офицеров у здания суда
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Такое решение сегодня принял судья Алексей Втюрин
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Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова заявляла ходатайство о прекращении уголовного дела и уголовного преследования во исполнение решения ЕСПЧ в связи с отсутствием в действиях подсудимого состава преступления
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По словам Ольги Михайловой, уголовное преследование Навального необходимо властям, чтобы препятствовать его общественно-политической деятельности и лишить его избирательных прав. На фото прокуроры в зале суда
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После этого адвокат Петра Офицерова Светлана Давыдова (на фото в центре) заявила ходатайство о возвращении дела в прокуратуру для устранения нарушений
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Светлана Давыдова отметила, что в обвинительном заключении не содержатся признаки состава преступления, а суд не может его конкретизировать. На фото Петр Офицеров
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«Цель суда - вынести новый приговор и лишить меня избирательного права», - заявил Навальный после заседания
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