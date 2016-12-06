Демократия

Митинг 5 декабря 2011 года

С выступлений на Чистых прудах против фальсификаций на выборах в Госдуму начался всплеск протестного движения в России
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Пять лет назад со стихийного митинга против фальсификаций результатов парламентских выборов на московском Чистопрудном бульваре начался недолгий, но бурный период самых массовых в российском XXI в. уличных политических протестов
А. Махонин / Ведомости
Пять лет назад со стихийного митинга против фальсификаций результатов парламентских выборов на московском Чистопрудном бульваре начался недолгий, но бурный период самых массовых в российском XXI в. уличных политических протестов
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А. Махонин / Ведомости
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Политик Борис Немцов
А. Махонин / Ведомости
Политик Борис Немцов
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Сторонники движения «Солидарность»
А. Махонин / Ведомости
Сторонники движения «Солидарность»
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Митинг 5 декабря 2011 года
А. Махонин / Ведомости
Митинг 5 декабря 2011 года
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Участники акции – музыкальный критик Артемий Троицкий, писатель Виктор Шендерович и лидер «Движения в защиту Химкинского леса» Евгения Чирикова
А. Махонин / Ведомости
Участники акции – музыкальный критик Артемий Троицкий, писатель Виктор Шендерович и лидер «Движения в защиту Химкинского леса» Евгения Чирикова
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Оппозиционер Алексей Навальный
А. Махонин / Ведомости
Оппозиционер Алексей Навальный
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Митинг 5 декабря 2011 года
А. Махонин / Ведомости
Митинг 5 декабря 2011 года
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Митинг 5 декабря 2011 года
А. Махонин / Ведомости
Митинг 5 декабря 2011 года
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А. Махонин / Ведомости
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Митинг 5 декабря 2011 года
А. Махонин / Ведомости
Митинг 5 декабря 2011 года
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Митинг 5 декабря 2011 года
А. Махонин / Ведомости
Митинг 5 декабря 2011 года
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А. Махонин / Ведомости
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Сотрудники правоохранительных органов на Мясницкой улице
А. Махонин / Ведомости
Сотрудники правоохранительных органов на Мясницкой улице
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Митинг 5 декабря 2011 года
А. Махонин / Ведомости
Митинг 5 декабря 2011 года
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  • Пять лет назад со стихийного митинга против фальсификаций результатов парламентских выборов на московском Чистопрудном бульваре начался недолгий, но бурный период самых массовых в российском XXI в. уличных политических протестов
  • Политик Борис Немцов
  • Сторонники движения «Солидарность»
  • Митинг 5 декабря 2011 года
  • Участники акции – музыкальный критик Артемий Троицкий, писатель Виктор Шендерович и лидер «Движения в защиту Химкинского леса» Евгения Чирикова
  • Оппозиционер Алексей Навальный
  • Митинг 5 декабря 2011 года
  • Митинг 5 декабря 2011 года
  • Митинг 5 декабря 2011 года
  • Митинг 5 декабря 2011 года
  • Сотрудники правоохранительных органов на Мясницкой улице
  • Митинг 5 декабря 2011 года
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