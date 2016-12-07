Мощное землетрясение в Индонезии
Число жертв приблизилось к 100
Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано в акватории Малаккского пролива у северного побережья острова Суматра (Индонезия) в ночь на среду по московскому времени, сообщил Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН
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За первым толчком последовало не менее пяти афтершоков
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Жертвами землетрясения в Индонезии, по последним данным, стали не менее 92 человек, сообщают в среду западные СМИ со ссылкой на данные военных
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По поступающей из Джакарты информации, в небольшом городе Меуреуду, на который пришелся основной удар, мечети и множество других зданий полностью разрушены, больница переполнена ранеными
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Спасатели ищут выживших под обломками
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По оценкам властей, число жертв может быть больше, пока не выяснено, сколько людей остается под руинами рухнувших домов, сообщает "Интерфакс"
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Эпицентр находился в 97 км западнее прибрежного города Лхоксемаве.По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как «опустошительное»
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