75 лет нападению на Перл-Харбор
Внезапная атака Японии на главную базу американского тихоокеанского флота привела к вступлению США во Вторую мировую войну
7 декабря 1941 г. японские подводные лодки, торпедоносцы и бомбардировщики, базировавшиеся на авианосцах, нанесли удар по главной базе ВМС США в Тихом океане - Перл-Харбору. Налет противника оказался внезапным для американцев, были потоплены шесть кораблей (в том числе четыре линкора), еще четыре линкора получили серьезные повреждения. Кроме того, американцы потеряли убитыми и пропавшими без вести 2300 человек и 188 самолетов морской авиации. Японцы, потерявшие всего 29 самолетов, четыре мини-субмарины и 65 членов их экипажей, сумели серьезно ослабить американский флот, но не достигли главной цели - его разгрома: незадолго до налета на Перл-Харбор главную базу покинули авианосцы и крейсера. После нападения на Перл-Харбор США официально вступили во Вторую мировую войну
Японские палубные бомбардировщики перед стартом с одного из авианосцев
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Плотная расстановка американских боевых кораблей облегчила задачу японских летчиков при атаке
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Один из американских линкоров, поврежденных при первой атаке японской авиации
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Линейный корабль «Аризона», затонувший после взрыва артиллерийских погребов от попаданий японских бомб, стал одним из символов Перл-Харбора
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Американские моряки пытаются спасти экипаж получившего тяжелые повреждения линкора «Западная Вирджиния»
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Очистка гавани Перл-Харбора после атаки: вспомогательный корабль поднимает со дна сбитый японский торпедоносец
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Студенты колледжа в Вайкики неподалеку от его главного здания, поврежденного японскими бомбами
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Жители Нью-Йорка расхватывают газеты с сообщением о японской атаке на Перл-Харбор
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Президент США Франклин Делано Рузвельт сообщает о неспровоцированном нападении противника на американский флот в Перл-Харборе
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Мемориал погибшим на линкоре «Аризона» (более 1000 офицеров и матросов)
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Ветераны Перл-Харбора на церемонии памяти погибших моряков линкора «Юта»
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