75 лет нападению на Перл-Харбор

Внезапная атака Японии на главную базу американского тихоокеанского флота привела к вступлению США во Вторую мировую войну

7 декабря 1941 г. японские подводные лодки, торпедоносцы и бомбардировщики, базировавшиеся на авианосцах, нанесли удар по главной базе ВМС США в Тихом океане - Перл-Харбору. Налет противника оказался внезапным для американцев, были потоплены шесть кораблей (в том числе четыре линкора), еще четыре линкора получили серьезные повреждения. Кроме того, американцы потеряли убитыми и пропавшими без вести 2300 человек и 188 самолетов морской авиации. Японцы, потерявшие всего 29 самолетов, четыре мини-субмарины и 65 членов их экипажей, сумели серьезно ослабить американский флот, но не достигли главной цели - его разгрома: незадолго до налета на Перл-Харбор главную базу покинули авианосцы и крейсера. После нападения на Перл-Харбор США официально вступили во Вторую мировую войну