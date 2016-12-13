Собака Юмэ Путина
Накануне визита в Японию президент показал журналистам собаку породы акита-ину
Накануне визита в Японию президент России Владимир Путин пришел на интервью телекомпании «Ниппон» и газете «Иомиури» с собакой
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Собаку Юмэ породы акита-ину Владимиру Путину в июле 2012 г. подарили власти японской префектуры Акита
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"Юмэ" в переводе с японского означает греза, мечта. Президент показал журналистам, как Юмэ выполняет его команды
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В 2014 г. перед открытием Олимпиады в Сочи Владимир Путин провел несколько встреч с главами государств и правительств, приехавшими на открытие Игр. На встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ российский президент пришел с Юмэ
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Владимир Путин с собаками Баффи и Юмэ (слева) на прогулке в 2013 г. Баффи - болгарская (каракачанская) овчарка, подаренная болгарским коллегой
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