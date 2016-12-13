Собака Юмэ Путина

Пресс-служба президента

В 2014 г. перед открытием Олимпиады в Сочи Владимир Путин провел несколько встреч с главами государств и правительств, приехавшими на открытие Игр. На встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ российский президент пришел с Юмэ

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