Власть

Собака Юмэ Путина

Накануне визита в Японию президент показал журналистам собаку породы акита-ину
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Накануне визита в Японию президент России Владимир Путин пришел на интервью телекомпании «Ниппон» и газете «Иомиури» с собакой
Пресс-служба президента
Накануне визита в Японию президент России Владимир Путин пришел на интервью телекомпании «Ниппон» и газете «Иомиури» с собакой
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Собаку Юмэ породы акита-ину Владимиру Путину в июле 2012 г. подарили власти японской префектуры Акита
Пресс-служба президента
Собаку Юмэ породы акита-ину Владимиру Путину в июле 2012 г. подарили власти японской префектуры Акита
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"Юмэ" в переводе с японского означает греза, мечта. Президент показал журналистам, как Юмэ выполняет его команды
Пресс-служба президента
"Юмэ" в переводе с японского означает греза, мечта. Президент показал журналистам, как Юмэ выполняет его команды
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В 2014 г. перед открытием Олимпиады в Сочи Владимир Путин провел несколько встреч с главами государств и правительств, приехавшими на открытие Игр. На встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ российский президент пришел с Юмэ
Пресс-служба президента
В 2014 г. перед открытием Олимпиады в Сочи Владимир Путин провел несколько встреч с главами государств и правительств, приехавшими на открытие Игр. На встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ российский президент пришел с Юмэ
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Владимир Путин с собаками Баффи и Юмэ (слева) на прогулке в 2013 г. Баффи - болгарская (каракачанская) овчарка, подаренная болгарским коллегой
Алексей Дружинин / РИА Новости
Владимир Путин с собаками Баффи и Юмэ (слева) на прогулке в 2013 г. Баффи - болгарская (каракачанская) овчарка, подаренная болгарским коллегой
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  • Накануне визита в Японию президент России Владимир Путин пришел на интервью телекомпании «Ниппон» и газете «Иомиури» с собакой
  • Собаку Юмэ породы акита-ину Владимиру Путину в июле 2012 г. подарили власти японской префектуры Акита
  • "Юмэ" в переводе с японского означает греза, мечта. Президент показал журналистам, как Юмэ выполняет его команды
  • В 2014 г. перед открытием Олимпиады в Сочи Владимир Путин провел несколько встреч с главами государств и правительств, приехавшими на открытие Игр. На встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ российский президент пришел с Юмэ
  • Владимир Путин с собаками Баффи и Юмэ (слева) на прогулке в 2013 г. Баффи - болгарская (каракачанская) овчарка, подаренная болгарским коллегой
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