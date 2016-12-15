Путин в Японии
Вместе с президентом в страну приехали министры и бизнесмены
Путин в четверг прибыл в Японию с двухдневным визитом, первый день он по приглашению премьера этой страны Синдзо Абэ проводит на его малой родине
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В японском городе Нагато (префектура Ямагути) началась встреча Синдзо Абэ и Владимира Путина
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Премьер-министр Японии предложил Путину после встречи «насладиться прекрасной японской природой, кухней», а также выразил надежду, что российский президент побывает в горячих источниках, которыми славится остров Хонсю
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На фото резиденция, где проходит встреча лидеров России и Японии
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Япония подготовилась к приезду Владимира Путина, на улицах появилась наглядная агитация
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