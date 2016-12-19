«Дорогой Леонид Ильич»: Брежнев в народном творчестве
В 110 лет со дня рождения советского лидера вспоминаем анекдоты о нем и снимки, сделанные на отдыхе
История правления Леонида Брежнева, 110-летие со дня рождения которого отмечается сегодня - наглядный пример того, как неспособность первого лица государства вовремя оставить свой пост приводит к ухудшению работы госаппарата и негативно сказывается на развитии страны. Пришедший к власти в 1964 г. в результате смещения Никиты Хрущева, Брежнев был энергичным и решительным руководителем, способным спросить с нерадивых исполнителей. Однако физическое старение, болезни и славословия со стороны окружения постепенно привели к тому, что Брежнев утратил чувство реальности и уверовал в свою уникальность и непогрешимость. Культ личности повторился фарсом – страна наблюдала течение болезни генсека по телевизору. Нежелание Брежнева и его окружения менять модель экономического развития постепенно привела к росту дефицита необходимых товаров, страна все глубже садилась на нефтегазовую иглу. Дряхлеющий правитель страны превратился прикрытие для своих соратников, опасавшихся потерять власть при новом лидере, и мишень для насмешек и анекдотов внутри СССР и за его пределами.
«Брежнев выступает на Политбюро: «Дорогие товарищи, в последние месяцы в Политбюро и ЦК участились проявления старческого маразма. Так, вчера, на похоронах товарища Косыгина - почему, кстати, его нет на заседании? - когда оркестр заиграл похоронный марш, один я догадался пригласить жену покойного на танец»
На фото Леонид Брежнев на отдыхе в Крыму, 1971 г.
На фото Леонид Брежнев на отдыхе в Крыму, 1971 г.
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«Вместо обещанного к 1980 году построения коммунизма состоится Олимпиада»
На фото генсек на охоте в Залесье, 1973 г.
На фото генсек на охоте в Залесье, 1973 г.
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"Чем отличается социализм от феодализма? При феодализме власть передается от отца к сыну, а при социализме - от деда к деду"
На фото Брежнев с внучкой Галей, 1979 г.
На фото Брежнев с внучкой Галей, 1979 г.
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"Брежнев выходит на трибуну, надевает очки и начинает читать: «О! О! О!» Подбегает референт: «Леонид Ильич, это олимпийские кольца, доклад дальше»
На фото Брежнев в Крыму, 1977 г.
На фото Брежнев в Крыму, 1977 г.
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«Брежнев обращается к одному из членов ЦК: «Нарисуй мне пятно на лбу прямо над носом!» - «Зачем, Леонид Ильич?» - «А мне в Индии Индира Ганди сказала, что у меня вот здесь (прикладывает палец ко лбу) не хватает»
На фото Леонид Брежнев на отдыхе, 1978 г.
На фото Леонид Брежнев на отдыхе, 1978 г.
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"Брежнев и Косыгин выходят из самолета, на трапе Косыгин приветствует собравшихся «замком» над головой. Потом опускает руки. «Орел?» - спрашивает Брежнев. - "Нет, решка!" - "Эх, опять мне сегодня негра целовать!" - сокрушается Брежнев"
1978 г.
1978 г.
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"Заседание Политбюро. Брежнев, нахмурив брови, журит руководителей космической отрасли. «Вчера американцы совершили очередной наглый вызов нашей космической программе и высадились на Луну. ЦК и Политбюро полагают, что в ответ на эту вылазку советские космонавты должны высадиться на Солнце. «Как же так, Леонид Ильич, это невозможно, ракета, спускаемый аппарат сгорят вместе с космонавтами», - недоумевают специалисты. Брежнев еще больше хмурится: «В ЦК сидят не дураки, Вы полетите ночью!»
На фото Брежнев на охоте, 1981г.
На фото Брежнев на охоте, 1981г.
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"Звонит телефон, Брежнев берет трубку и говорит: "Дорогой Леонид Ильич слушает"
Фото конца 70-x
Фото конца 70-x
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"Леонид Ильич, почему Вы с удовольствием получаете все награды других стран?"- "Неправда, недавно африканцы из племени мумба-юмба предложили мне кольцо в нос, я отказался"
На фото Леонид Ильич с пионерами, 1979 г.
На фото Леонид Ильич с пионерами, 1979 г.
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«Клеветники с западных радиостанций утверждают, что я говорю свою речи только по бумажке. Неправда, запятая, это гнусная и отвратительная ложь, восклицательный знак!»
1979 г.
1979 г.
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