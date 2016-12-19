«Дорогой Леонид Ильич»: Брежнев в народном творчестве

В 110 лет со дня рождения советского лидера вспоминаем анекдоты о нем и снимки, сделанные на отдыхе

История правления Леонида Брежнева, 110-летие со дня рождения которого отмечается сегодня - наглядный пример того, как неспособность первого лица государства вовремя оставить свой пост приводит к ухудшению работы госаппарата и негативно сказывается на развитии страны. Пришедший к власти в 1964 г. в результате смещения Никиты Хрущева, Брежнев был энергичным и решительным руководителем, способным спросить с нерадивых исполнителей. Однако физическое старение, болезни и славословия со стороны окружения постепенно привели к тому, что Брежнев утратил чувство реальности и уверовал в свою уникальность и непогрешимость. Культ личности повторился фарсом – страна наблюдала течение болезни генсека по телевизору. Нежелание Брежнева и его окружения менять модель экономического развития постепенно привела к росту дефицита необходимых товаров, страна все глубже садилась на нефтегазовую иглу. Дряхлеющий правитель страны превратился прикрытие для своих соратников, опасавшихся потерять власть при новом лидере, и мишень для насмешек и анекдотов внутри СССР и за его пределами.