Нападение на посла России в Турции
В результате покушения Андрей Карлов скончался от полученных ранений
В столице Турции Анкаре произошло вооруженное нападение на российского посла Андрея Карлова. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщает турецкое издание Hurriyet
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Как говорится на сайте издания Hurriyet, неизвестный напал на 62-летнего посла России в Турции во время открытия фотовыставки «Россия глазами турок» в Галерее современного искусства в Анкаре. На фото посетители выставки во время нападения
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По информации очевидцев, с которыми поговорил корреспондент ТАСС, стрелок ворвался в здание и выстрелил в спину дипломата, когда тот заканчивал вступительную речь
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Андрей Карлов был назначен на пост чрезвычайного и полномочного посла России в Турции в июле 2013 г. До этого дипломат работал в консульском департаменте МИД России. С июля 2001 г. по декабрь 2006 г. он был послом в КНДР. Всего на дипломатической службе Карлов находится с 1976 г. На фото посол на открытии фотовыставки
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Hurriyet подчеркивает, что в общей сложности в здании Центра современного искусства было слышно от 15 до 20 выстрелов. CNN Turk утверждает, что возле галереи до сих пор ведется стрельба
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