Нападение на посла России в Турции

Burhan Ozbilici / AP

Андрей Карлов был назначен на пост чрезвычайного и полномочного посла России в Турции в июле 2013 г. До этого дипломат работал в консульском департаменте МИД России. С июля 2001 г. по декабрь 2006 г. он был послом в КНДР. Всего на дипломатической службе Карлов находится с 1976 г. На фото посол на открытии фотовыставки

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