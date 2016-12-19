Фура въехала в толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине
Очевидцы говорят, что грузовик проехал сквозь толпу 50-80 м
В Берлине фура въехала в толпу людей на рождественской ярмарке на Брайтшайдплатц рядом с церковью Геденскирхе, в центре западной части города
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По сведениям dpa, разрушено несколько торговых палаток. Очевидцы говорят, что грузовик проехал сквозь толпу 50-80 м
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Полиция пока подтверждает гибель девяти человек. Есть и раненые, говорится в микроблоге департамента полиции Берлина. Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на спасателей, около 50 человек травмированы. Berliner Zeitung добавляет, что некоторым потребовалась помощь реаниматологов.
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Квартал вокруг места происшествия оцеплен полицией, сообщает корреспондент DW. Ближайшие выходы из метро закрыты. На месте много машин экстренных служб
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Полиция не исключает версию теракта, но пока, на 23.59 мск, все данные предварительные
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