Фура въехала в толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине

Pawel Kopczynski / Reuters

Полиция пока подтверждает гибель девяти человек. Есть и раненые, говорится в микроблоге департамента полиции Берлина. Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на спасателей, около 50 человек травмированы. Berliner Zeitung добавляет, что некоторым потребовалась помощь реаниматологов.

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