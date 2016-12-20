Москва и Берлин вспоминают жертв терактов
Люди несут цветы в память о погибших
Почетный караул сопровождает гроб посла России в Турции Андрея Карлова перед отправкой в Москву. 19 декабря террорист напал на 62-летнего посла во время открытия фотовыставки «Россия глазами турок» в Галерее современного искусства в Анкаре
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Стрелок ворвался в здание и выстрелил в спину дипломата, когда тот заканчивал вступительную речь. На фото цветы у входа в здание Министерства иностранных дел России в память о погибшем после
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В Карлова стрелял экс-сотрудник турецкой полиции Мевлют Мерт Алтынташ, сообщает новостной портал HaberTurk. На фото флаги с траурной лентой на здании МИДа в Москве
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Цветы у посольства России в Анкаре в память об убитом после
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Жители Берлина принесли цветы и зажгли свечи недалеко от места теракта, где 19 декабря мужчина на грузовике врезался в посетителей рождественской ярмарки
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В результате теракта погибли 12 человек, еще 48 пострадали. На фото плакат с надписью «Сердце Берлина скорбит»
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Приспущенный флаг у посольства Германии в Москве
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Цветы у посольства Германии в Москве
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