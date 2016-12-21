На рынке фейерверков в Мексике произошла серия взрывов
Жертвами трагедии стали более 30 человек
Во вторник, 20 декабря, на рынке фейерверков в мексиканском городе Тультепек произошла серия взрывов
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Жертвами трагедии стали более 30 человек, сообщает Reuters
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Ранения получили около 70 человек, среди пострадавших есть дети
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После взрыва на ярмарке начался пожар, его тушение осложнялось тем, что спасатели опасались новых взрывов пиротехники
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Местные СМИ сообщали, что на момент взрыва на рынке находилось 300 т фейерверков
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В результате взрывов рынок был уничтожен на 80%
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По словам местных властей, рынок был осмотрен сотрудниками безопасности в прошлом месяце и нарушений обнаружено не было
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