Безопасность и право

На рынке фейерверков в Мексике произошла серия взрывов

Жертвами трагедии стали более 30 человек
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Во вторник, 20 декабря, на рынке фейерверков в мексиканском городе Тультепек произошла серия взрывов
Pro Tultepec / APTN / AP
Во вторник, 20 декабря, на рынке фейерверков в мексиканском городе Тультепек произошла серия взрывов
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Жертвами трагедии стали более 30 человек, сообщает Reuters
Edgard Garrido / Reuters
Жертвами трагедии стали более 30 человек, сообщает Reuters
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Ранения получили около 70 человек, среди пострадавших есть дети
Jose Luis Tolentino / AP
Ранения получили около 70 человек, среди пострадавших есть дети
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После взрыва на ярмарке начался пожар, его тушение осложнялось тем, что спасатели опасались новых взрывов пиротехники
Eduardo Verdugo / AP
После взрыва на ярмарке начался пожар, его тушение осложнялось тем, что спасатели опасались новых взрывов пиротехники
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Местные СМИ сообщали, что на момент взрыва на рынке находилось 300 т фейерверков
Xinhua / ZUMA / ТАСС
Местные СМИ сообщали, что на момент взрыва на рынке находилось 300 т фейерверков
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В результате взрывов рынок был уничтожен на 80%
Eduardo Verdugo / AP
В результате взрывов рынок был уничтожен на 80%
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По словам местных властей, рынок был осмотрен сотрудниками безопасности в прошлом месяце и нарушений обнаружено не было
Eduardo Verdugo / AP
По словам местных властей, рынок был осмотрен сотрудниками безопасности в прошлом месяце и нарушений обнаружено не было
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  • Во вторник, 20 декабря, на рынке фейерверков в мексиканском городе Тультепек произошла серия взрывов
  • Жертвами трагедии стали более 30 человек, сообщает Reuters
  • Ранения получили около 70 человек, среди пострадавших есть дети
  • После взрыва на ярмарке начался пожар, его тушение осложнялось тем, что спасатели опасались новых взрывов пиротехники
  • Местные СМИ сообщали, что на момент взрыва на рынке находилось 300 т фейерверков
  • В результате взрывов рынок был уничтожен на 80%
  • По словам местных властей, рынок был осмотрен сотрудниками безопасности в прошлом месяце и нарушений обнаружено не было
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