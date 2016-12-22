Прощание с Андреем Карловым
Посол России в Турции был убит 19 декабря
Церемония прощания с Андреем Карловым прошла в здании МИДа на Смоленской площади. Посол России в Турции был застрелен 19 декабря вечером во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки
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Имя Карлова было выбито на мемориальной доске, установленной в главном вестибюле министерства в память о дипломатах, погибших при исполнении служебного долга. На фото министр иностранных дел России Сергей Лавров
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Президент Владимир Путин присвоил Андрею Карлову звание Героя Российской Федерации посмертно
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Президент перенес большую пресс-конференцию с 22 на 23 декабря в связи с тем, что в четверг состоятся похороны Карлова
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Премьер Дмитрий Медведев с вдовой погибшего Мариной Карловой
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В посольствах России по всему миру открыты книги соболезнований и приспущены флаги
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Венки от Турции у здания МИДа
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