Безопасность и право

Прощание с Андреем Карловым

Посол России в Турции был убит 19 декабря
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Церемония прощания с Андреем Карловым прошла в здании МИДа на Смоленской площади. Посол России в Турции был застрелен 19 декабря вечером во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки
Александр Щербак / ТАСС
Церемония прощания с Андреем Карловым прошла в здании МИДа на Смоленской площади. Посол России в Турции был застрелен 19 декабря вечером во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки
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Имя Карлова было выбито на мемориальной доске, установленной в главном вестибюле министерства в память о дипломатах, погибших при исполнении служебного долга. На фото министр иностранных дел России Сергей Лавров
Валерий Шарифулин / ТАСС
Имя Карлова было выбито на мемориальной доске, установленной в главном вестибюле министерства в память о дипломатах, погибших при исполнении служебного долга. На фото министр иностранных дел России Сергей Лавров
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Президент Владимир Путин присвоил Андрею Карлову звание Героя Российской Федерации посмертно
Валерий Шарифулин / РИА Новости
Президент Владимир Путин присвоил Андрею Карлову звание Героя Российской Федерации посмертно
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Президент перенес большую пресс-конференцию с 22 на 23 декабря в связи с тем, что в четверг состоятся похороны Карлова
Валерий Шарифулин / ИТАР-ТАСС / РИА Новости
Президент перенес большую пресс-конференцию с 22 на 23 декабря в связи с тем, что в четверг состоятся похороны Карлова
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Премьер Дмитрий Медведев с вдовой погибшего Мариной Карловой
Екатерина Штукина / пресс-служба правительства / ТАСС
Премьер Дмитрий Медведев с вдовой погибшего Мариной Карловой
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После гражданской панихиды в МИДе патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил отпевание посла в храме Христа Спасителя
Григорий Сысоев / РИА Новости
После гражданской панихиды в МИДе патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил отпевание посла в храме Христа Спасителя

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В посольствах России по всему миру открыты книги соболезнований и приспущены флаги
Александр Щербак / ТАСС
В посольствах России по всему миру открыты книги соболезнований и приспущены флаги
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Венки от Турции у здания МИДа
Владимир Астапкович / РИА Новости
Венки от Турции у здания МИДа
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  • Церемония прощания с Андреем Карловым прошла в здании МИДа на Смоленской площади. Посол России в Турции был застрелен 19 декабря вечером во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки
  • Имя Карлова было выбито на мемориальной доске, установленной в главном вестибюле министерства в память о дипломатах, погибших при исполнении служебного долга. На фото министр иностранных дел России Сергей Лавров
  • Президент Владимир Путин присвоил Андрею Карлову звание Героя Российской Федерации посмертно
  • Президент перенес большую пресс-конференцию с 22 на 23 декабря в связи с тем, что в четверг состоятся похороны Карлова
  • Премьер Дмитрий Медведев с вдовой погибшего Мариной Карловой
  • После гражданской панихиды в МИДе патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил отпевание посла в храме Христа Спасителя<br><br>
  • В посольствах России по всему миру открыты книги соболезнований и приспущены флаги
  • Венки от Турции у здания МИДа
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