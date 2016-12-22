Варвара Караулова в зале суда

Cihan / Barcroft Media / ТАСС

Студентка философского факультета МГУ Варвара Караулова пропала 27 мая 2015 г. В начале июня она была задержана на турецко-сирийской границе с группой людей, которые собирались в Сирию и планировали присоединиться к террористической организации. 12 июня Караулову вернули в Москву (На фото в аэропорту Стамбула)

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