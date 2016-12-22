Безопасность и право

Варвара Караулова в зале суда

Бывшую студентку МГУ приговорили к 4,5 годам колонии
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Московский окружной военный суд приговорил бывшую студентку МГУ Варвару Караулову (сменила имя на Александру Иванову) к четырем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима
Дмитрий Серебряков / ТАСС
Московский окружной военный суд приговорил бывшую студентку МГУ Варвару Караулову (сменила имя на Александру Иванову) к четырем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима
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Таким образом, суд признал ее виновной в попытке присоединиться к террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Фото 6 октября 2016 г.
Дмитрий Серебряков / ТАСС
Таким образом, суд признал ее виновной в попытке присоединиться к террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Фото 6 октября 2016 г.
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Государственное обвинение просило суд приговорить Караулову к пяти годам лишения свободы. Фото 1 декабря 2015 г.
Владимир Астапкович / РИА Новости
Государственное обвинение просило суд приговорить Караулову к пяти годам лишения свободы. Фото 1 декабря 2015 г.
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Студентка философского факультета МГУ Варвара Караулова пропала 27 мая 2015 г. В начале июня она была задержана на турецко-сирийской границе с группой людей, которые собирались в Сирию и планировали присоединиться к террористической организации. 12 июня Караулову вернули в Москву (На фото в аэропорту Стамбула)
Cihan / Barcroft Media / ТАСС
Студентка философского факультета МГУ Варвара Караулова пропала 27 мая 2015 г. В начале июня она была задержана на турецко-сирийской границе с группой людей, которые собирались в Сирию и планировали присоединиться к террористической организации. 12 июня Караулову вернули в Москву (На фото в аэропорту Стамбула)
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Караулова и ее защита отрицали ее стремление примкнуть к террористам и объясняли прерванную поездку в Сирию желанием выйти замуж за вербовщика, в которого влюбилась девушка. Фото 6 октября 2016 г.
Дмитрий Серебряков / ТАСС
Караулова и ее защита отрицали ее стремление примкнуть к террористам и объясняли прерванную поездку в Сирию желанием выйти замуж за вербовщика, в которого влюбилась девушка. Фото 6 октября 2016 г.
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Выступая с последним словом 21 декабря, Караулова расплакалась и просила о снисхождении
Максим Блинов / РИА Новости
Выступая с последним словом 21 декабря, Караулова расплакалась и просила о снисхождении
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  • Московский окружной военный суд приговорил бывшую студентку МГУ Варвару Караулову (сменила имя на Александру Иванову) к четырем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима
  • Таким образом, суд признал ее виновной в попытке присоединиться к террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Фото 6 октября 2016 г.
  • Государственное обвинение просило суд приговорить Караулову к пяти годам лишения свободы. Фото 1 декабря 2015 г.
  • Студентка философского факультета МГУ Варвара Караулова пропала 27 мая 2015 г. В начале июня она была задержана на турецко-сирийской границе с группой людей, которые собирались в Сирию и планировали присоединиться к террористической организации. 12 июня Караулову вернули в Москву (На фото в аэропорту Стамбула)
  • Караулова и ее защита отрицали ее стремление примкнуть к террористам и объясняли прерванную поездку в Сирию желанием выйти замуж за вербовщика, в которого влюбилась девушка. Фото 6 октября 2016 г.
  • Выступая с последним словом 21 декабря, Караулова расплакалась и просила о снисхождении
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Комментарии  ()
ardvd
19:00 22.12.2016
Куда смотрели родители, которые пристроили ее в МГУ?
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