Алеппо празднует освобождение от боевиков
Повстанцы покинули город вечером 22 декабря
В четверг 22 декабря сирийские правительственные войска полностью заняли Алеппо. Местные жители празднуют освобождение города от отрядов оппозиции
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Последняя группа боевиков в четверг покинула сирийский город Алеппо, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сирийское государственное телевидение
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На четырех автобусах боевики выехали из восточного района Алеппо через КПП «Рамусе» на юго-западе города (на фото)
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Ранее сообщалось, что завершение эвакуации планировалось на более ранний срок, но было затруднено плохими погодными условиями
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До настоящего времени из восточной части Алеппо было вывезено порядка 34 000 человек, включая 4000 членов оппозиционных вооруженных группировок, отмечается в Twitter представительства МККК в Сирии
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