Что сказал Путин

Пресс-служба президента

«На ваш вопрос можно отвечать до утра - он связан и с бюджетом, и с выполнением майских указов, и с приватизацией». Путин начал ответ на вопрос журналиста с того, что бюджет сверстан консервативно - из $40 за баррель нефти, и с цифр бюджетных расходов. «Но у нас заложены все деньги для выполнения бюджетных обязательств, включая майские указы 2012 г.». А экономить будем в основном на обороне, добавил президент

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