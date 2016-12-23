Что сказал Путин
Яркие ответы президента на вопросы журналистов во время итоговой пресс-конференции
- Возможны ли в стране досрочные выборы президента? - спросил у Путина корреспондент The Wall Street Journal.
- Какой страны? - Пауза, в зале смех.
- Российской Федерации.
- Возможно, но нецелесообразно, - ответил Путин
- Какой страны? - Пауза, в зале смех.
- Российской Федерации.
- Возможно, но нецелесообразно, - ответил Путин
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«На ваш вопрос можно отвечать до утра - он связан и с бюджетом, и с выполнением майских указов, и с приватизацией». Путин начал ответ на вопрос журналиста с того, что бюджет сверстан консервативно - из $40 за баррель нефти, и с цифр бюджетных расходов. «Но у нас заложены все деньги для выполнения бюджетных обязательств, включая майские указы 2012 г.». А экономить будем в основном на обороне, добавил президент
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«Что, часовню тоже я развалил?» - пошутил Путин, говоря о том, что Демократическая партия США сваливает свои недоработки на внешние факторы. По его словам, некоторым республиканцам Россия нравится, потому что защищает традиционные ценности. «Рейган бы порадовался за избранного президента США. Никто не верил, кроме нас с вами, что [Трамп] победит. А вот Рузвельт, наверно, перевернулся бы в гробу - от стыда за нынешних демократов, разделяющих нацию», - отметил Путин
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«Будем с вами вместе ритмично работать», – подытожил Путин в ответ на вопрос корреспондента «Крыминформа» о перспективах развития Крыма. Перспективные для Крыма отрасли - судостроение, судоремонт, химия, сельское хозяйство, туризм и высокие технологии, подчеркнул президент. По его словам, средние доходы людей в Крыму должны выйти на общероссийский уровень
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«Я не считаю себя вправе переводить на кого-то стрелки и кого-то в чем-то обвинять», - отметил Путин, комментируя убийство российского посла Андрея Карлова в Анкаре (на фото прощание с послом). По словам президента, это свидетельствует о проникновении деструктивных сил в государственную структуру, турецкую армию и спецслужбы. «Мне уже кажется, все возможно»
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«Я согласен с вами - поскромнее надо быть», - пожурил Путин чиновников, комментируя вопрос о доходах и собственности чиновников и госменеджеров и судах со СМИ (суд Сечина с РБК и «Ведомостями»). По словам Путина, достоверность информации и вердикт - это дело суда, но, с другой стороны, пресса должна «пощипывать». Президент отметил, что так и не понял, что же такого плохого в сумме, которую РБК должен выплатить по решению суда, - всего 360 000 руб.
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Путин подчеркнул, что ислам лучше не ассоциировать с террором, он отметил, что запретить СМИ использовать словосочетание «Исламское государство» нельзя. Это прозвучало в ответ на вопрос корреспондента «Кавказ сегодня»
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«Что касается военнослужащих - сотрудников военной разведки Украины, никто их не пытал, а то, что они дают признательные показания, то это легко проверить», - сказал Путин. По его словам, их никто не бил. «Надо прекратить это», - заявил Путин, говоря об условиях, на которых может произойти освобождение украинского режиссера Олега Сенцова и сотрудников украинской военной разведки
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«В 2015 г. бюджет справился и с $40 за баррель - экономика приспособилась и будет развиваться». Давать прогноз цены на нефть Путин отказался, но процитировал прогноз: стабилизация цен во второй половине 2017 г. на сегодняшнем уровне. Уровень добычи приемлем даже с учетом снижения, сказал президент
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Журналистка Lenta.ru спросила, не перегибает ли государство палку, поддерживая патриотические движения, и будет ли оно поддерживать патриотизм дальше. «Конечно будет, у нас нет никакого другого объединяющего начала. Просто нужно отделять суть от информационной пены», - уточнил Путин
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«Это крупнейшая в современном мире международная гуманитарная акция», - заявил президент России об освобождении Алеппо и выводе оттуда 100 000 человек, отмечая позитивную роль президента Сирии Асада и взаимодействие с Турцией и Ираном, которое сыграло важнейшую роль при освобождении города
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«Ну что спекулировать? Трагедия страшная. Не нужно использовать ее для нагнетания какого-то напряжения. Там и так всё понятно». России же выгодна сильная Европа, в которой есть великие государства, и нужен партнер, с которым можно говорить, прокомментировал президент авиакатастрофу под Смоленском, в которой погибли президент Польши и члены делегации, направлявшиеся в Россию
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Безвизовый режим - это хорошо, правильный шаг в правильном направлении, но украинцы сразу повалят работать в Европу на унизительных условиях, как в Россию, отметил Путин. «Раз уж разрешать безвизовый въезд, надо и право на работу», – прокомментировал президент возможность введения безвизового режима между Украиной и ЕС
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Последний вопрос пресс-конференции и наконец-то «Ведомости»:
- Зачем деньги идут через «Роснефтегаз»? Может изъять их уже?
- Вы же либеральная газета - и вдруг изъять, – отшутился Путин. Во-первых, деньги «Роснефтегаза» абсолютно прозрачны, во-вторых из «Роснефтегаза» финансируют проекты, о которых «забыло» правительство.
Например, двигатель ПД-14 для российско-китайского перспективного лайнера
- Зачем деньги идут через «Роснефтегаз»? Может изъять их уже?
- Вы же либеральная газета - и вдруг изъять, – отшутился Путин. Во-первых, деньги «Роснефтегаза» абсолютно прозрачны, во-вторых из «Роснефтегаза» финансируют проекты, о которых «забыло» правительство.
Например, двигатель ПД-14 для российско-китайского перспективного лайнера
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