Захват самолета в небе над Ливией
Пассажиры лайнера были освобождены в аэропорту Мальты
Пассажирский лайнер Airbus A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, летевший из города Сабха на юго-западе Ливии в столицу страны Триполи, захвачен и посажен на Мальте. Об этом сообщил премьер-министр Мальты Джозеф Мускат в Twitter
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Мускат уточнил, что на борту самолета находились 111 пассажиров – 82 мужчины, 28 женщин и младенец, а также семь членов экипажа
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По словам премьер-министра, на 17.22 мск уже освобождены все пассажиры и почти весь экипаж
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Службы безопасности Мальты приведены в боевую готовность
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По данным новостного портала «Эль-Биляд», захватчики заявили, что принадлежат к группировке «Аль-Фатих аль-Джадид», и потребовали освободить из тюрьмы сына бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама
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В 14.49 "Интерфакс" сообщил, что все рейсы в международном аэропорту Мальты отменены или перенаправлены. Через час поступило сообщение о возобновлении работы аэропорта
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