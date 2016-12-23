Захват самолета в небе над Ливией

Jonathan Borg / AP

Пассажирский лайнер Airbus A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, летевший из города Сабха на юго-западе Ливии в столицу страны Триполи, захвачен и посажен на Мальте. Об этом сообщил премьер-министр Мальты Джозеф Мускат в Twitter

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