Самолет Минобороны потерпел крушение у берегов Сочи
На борту Ту-154 находились 92 человека
25 декабря самолет Минобороны России Ту-154 выполнял плановый полет из Сочи в Латакию. Около 5.40 мск, через 7 мин. после взлета, он пропал с радаров. Об этом сообщили в военном ведомстве
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В Минобороны сообщили, что в 1,5 км от черноморского побережья Сочи на глубине 50-100 м обнаружены фрагменты корпуса Ту-154
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Самолет рухнул в 5 км от берега Черного моря ближе к Анапе
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Спасатели выносят на берег найденные в море фрагменты и вещи
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Жители Сочи наблюдают за поисковой операцией
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На сайте военного ведомства опубликован список пассажиров Ту-154
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На борту находились восемь членов экипажа и 84 пассажира – это военнослужащие, а также артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ. На фото журналисты у здания Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова в Москве
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Самолет Ту-154Б2 был произведен в 1983 г. и эксплуатировался 223-м летным отрядом Минобороны, который занимается перевозками пассажиров в интересах военного ведомства. На фото самолет на аэродроме Чкаловский (снимок из архива 15.01.2015 г.)
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Аэродром в Сочи, откуда выполнял рейс Ту-154
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