Самолет Минобороны потерпел крушение у берегов Сочи

Виталий Белоусов / РИА Новости

На борту находились восемь членов экипажа и 84 пассажира – это военнослужащие, а также артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ. На фото журналисты у здания Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова в Москве

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