Доктор Лиза была в самолете, упавшем в Черное море
Об этом сообщает фонд «Справедливая помощь»
Известный врач и филантроп Елизавета Глинка (доктор Лиза) находилась на борту Ту-154, который потерпел крушение над Черным морем. Об этом сообщили в ее фонде «Справедливая помощь». Фото 15.07.2016 г.
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«Вечером 24 декабря 2016 г. исполнительный директор МОО “Справедливая помощь” Е. П. Глинка вылетела рейсом Минобороны в Сирию. Она сопровождала гуманитарный груз для университетского госпиталя Тишрин в Латакии. МОО “Справедливая помощь” не располагает какой-либо информацией в связи с произошедшей катастрофой», – говорится на сайте фонда. Фото 08.08.2014 г.
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Информацию также подтвердил муж доктора Лизы, адвокат Глеб Глинка. «Да, была», – сказал муж Глинки, отвечая на вопрос «Сноба», находилась ли она на борту самолета в момент крушения. Фото 25.02.2015 г.
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Самолет Минобороны России Ту-154 выполнял плановый полет из Сочи в Латакию. Около 5.40 мск, через 7 мин. после взлета, он пропал с радаров. На борту находились восемь членов экипажа и 84 пассажира – это военнослужащие, а также артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ. Фото 15.11.2007 г.
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Елизавета Глинка летела в Сирию на авиабазу "Хмеймим", чтобы отвезти медикаменты в университетский госпиталь в Латакии, сообщил «Интерфаксу» глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов. Фото 02.09.2015 г.
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Елизавета Глинка неоднократно посещала места боевых действий в Сирии и на востоке Украины. Фото 30.10.2014 г.
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