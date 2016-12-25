Доктор Лиза была в самолете, упавшем в Черное море

Илья Питалев / РИА Новости

Самолет Минобороны России Ту-154 выполнял плановый полет из Сочи в Латакию. Около 5.40 мск, через 7 мин. после взлета, он пропал с радаров. На борту находились восемь членов экипажа и 84 пассажира – это военнослужащие, а также артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ. Фото 15.11.2007 г.

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