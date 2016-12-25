Люди несут цветы в память о жертвах крушения Ту-154
Владимир Путин объявил 26 декабря общенациональным днем траура
Самолет Минобороны России Ту-154 выполнял плановый полет из Сочи в Латакию. Около 5.40 мск, через 7 мин. после взлета, он пропал с радаров. Самолет рухнул в 5 км от берега Черного моря, сообщило военное ведомство. На борту находились восемь членов экипажа и 84 пассажира – это военнослужащие Вооруженных сил России, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России в Сирии артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ
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Известный врач и филантроп Елизавета Глинка (доктор Лиза) находилась на борту Ту-154, который потерпел крушение над Черным морем. Об этом сообщили в ее фонде «Справедливая помощь»
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Художественный руководитель ансамбля песни и пляски имени Александрова, главный военный дирижер Валерий Халилов был на борту разбившегося под Сочи Ту-154, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах. 64-летний генерал-лейтенант В. Халилов получил широкую известность благодаря организации популярного фестиваля военных оркестров «Спасская башня», который ежегодно проводится в конце августа - начале сентября на Красной площади
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Среди пассажиров рухнувшего Ту-154 было 64 артиста ансамбля имени Александрова
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Самолет выполнял рейс по доставке артистов ансамбля имени Александрова на базу российских Воздушно-космических сил в Хмеймиме (сирийская провинция Латакия), он прилетел из Москвы, а в Сочи делал дозаправку
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Телеканал «Звезда» сообщил, что на борту находились их журналисты и корреспонденты «Первого канала»
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