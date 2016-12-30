Поисковая операция на месте крушения Ту-154
К 29 декабря найдено 19 тел, более 230 фрагментов погибших
Основная фаза поисковой операции на месте крушения Ту-154 под Сочи завершена - об этом днем, 30 декабря сообщил начальник Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Виктор Яцуценко, его слова передал "Интерфакс"
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Пассажирский самолет Ту-154 Министерства обороны, летевший в Сирию, пропал с радаров утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи
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Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Жертвами катастрофы стали 92 человека
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Упавший самолет почти полностью разрушился при ударе о водную поверхность и о морское дно, заявил министр транспорта, руководитель правительственной комиссии по расследованию катастрофы Максим Соколов. Это обстоятельство осложнило поисковую операцию, сослался на слова министра «Интерфакс»
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На борту находились 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку
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МЧС задействовало в поисковой операции более 400 человек и свыше 70 единиц техники, говорится на сайте ведомства. Министр транспорта сообщил, что к 29 декабря найдено 13 крупных и почти 2000 мелких обломков самолета, а также 3 бортовых самописца
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Морское дно обследовали водолазы, также для поиска обломков самолета использовались глубоководный управляемый аппарат «Фалькон», робототехнические комплексы и беспилотники, сообщили в МЧС 30 декабря
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Разбившийся самолет успел набрать высоту только в 250 м, сообщил начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России Сергей Байнетов
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Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник в штабе Минобороны сообщал, что самолет мог разбиться из-за «сваливания» при недостаточной для взлета подъемной силе крыла
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После катастрофы комиссия выдвинула 15 версий, сказал Байнетов. Предварительная обработка информации с бортовых самописцев помогла сократить число версий примерно вдвое. Взрыва на борту точно не было, добавил Байнетов
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На утро 30 декабря в районе проведения поисковой операции было сосредоточено 16 судов МЧС, в том числе многоцелевой поисково-спасательный катер «Мангуст»
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Также в поисковой операции активно задействована авиация - вертолеты Ка-32 и Ми-8 МЧС. Специалисты МЧС осуществляли мониторинг района площадью свыше 440 кв. км
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К 29 декабря найдено 19 тел, более 230 фрагментов погибших, передал "Интерфакс"
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Основное опознание будет происходить через обязательную генетическую экспертизу останков тел. Для этого при содействии Минобороны нашими медиками уже взяты у всех родственников погибших необходимые биологические материалы», - сказал глава комиссии по расследованию катастрофы
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