Поисковая операция на месте крушения Ту-154

Viktor Klyushin / AP

МЧС задействовало в поисковой операции более 400 человек и свыше 70 единиц техники, говорится на сайте ведомства. Министр транспорта сообщил, что к 29 декабря найдено 13 крупных и почти 2000 мелких обломков самолета, а также 3 бортовых самописца

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