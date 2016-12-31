Власть

14 новогодних посланий Путина

Как менялся президент с каждым годом
Preloader gallery
2016 г. Владимир Путин поздравил россиян с наступающим Новым годом, это его 14-е поздравление во главе страны. По его словам, трудности, которые возникли в 2016 году, сплотили граждан и дали сил для движения вперед.Путин призвал россиян стать в новогоднюю ночь немного волшебниками. Он пожелал всем быть внимательными к близким и с уважением относиться к окружающим
Кадр из трансляции Первого канала
2016 г. Владимир Путин поздравил россиян с наступающим Новым годом, это его 14-е поздравление во главе страны. По его словам, трудности, которые возникли в 2016 году, сплотили граждан и дали сил для движения вперед.Путин призвал россиян стать в новогоднюю ночь немного волшебниками. Он пожелал всем быть внимательными к близким и с уважением относиться к окружающим
1/14
2015 г.
Pool Photo / AP
2015 г.
2/14
2014 г.
AP / RIA-Novosti / Alexei Druzhinin
2014 г.
3/14
2013 г.
AP / RIA-Novosti / Alexei Nikolsky
2013 г.
4/14
2012 г.
AP / RIA-Novosti / Alexei Nikolsky
2012 г.
5/14
2007 г.
Alexander Zemlianichenko / AP
2007 г.
6/14
2006 г.
Alexander Zemlianichenko / AP
2006 г.
7/14
2005 г.
Alexander Zemlianichenko / AP
2005 г.
8/14
2004 г.
ТАСС / AP
2004 г.
9/14
2003 г.
Alexander Zemlianichenko / AP
2003 г.
10/14
2002 г.
Фото Владимира Родионова / ТАСС
2002 г.
11/14
2001 г.
Фото Владимира Родионова и Сергея Величкина / ТАСС
2001 г.
12/14
2000 г.
Кадр из телетрансляции
2000 г.
13/14
1999 г.
Кадр из телетрансляции
1999 г.
14/14
  • 2016 г. Владимир Путин поздравил россиян с наступающим Новым годом, это его 14-е поздравление во главе страны. По его словам, трудности, которые возникли в 2016 году, сплотили граждан и дали сил для движения вперед.Путин призвал россиян стать в новогоднюю ночь немного волшебниками. Он пожелал всем быть внимательными к близким и с уважением относиться к окружающим
  • 2015 г.
  • 2014 г.
  • 2013 г.
  • 2012 г.
  • 2007 г.
  • 2006 г.
  • 2005 г.
  • 2004 г.
  • 2003 г.
  • 2002 г.
  • 2001 г.
  • 2000 г.
  • 1999 г.
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото