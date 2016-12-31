14 новогодних посланий Путина
Как менялся президент с каждым годом
2016 г. Владимир Путин поздравил россиян с наступающим Новым годом, это его 14-е поздравление во главе страны. По его словам, трудности, которые возникли в 2016 году, сплотили граждан и дали сил для движения вперед.Путин призвал россиян стать в новогоднюю ночь немного волшебниками. Он пожелал всем быть внимательными к близким и с уважением относиться к окружающим
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2015 г.
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2014 г.
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2013 г.
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2012 г.
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2007 г.
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2006 г.
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2005 г.
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2004 г.
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2003 г.
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2002 г.
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2001 г.
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2000 г.
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1999 г.
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