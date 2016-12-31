14 новогодних посланий Путина

Кадр из трансляции Первого канала

2016 г. Владимир Путин поздравил россиян с наступающим Новым годом, это его 14-е поздравление во главе страны. По его словам, трудности, которые возникли в 2016 году, сплотили граждан и дали сил для движения вперед.Путин призвал россиян стать в новогоднюю ночь немного волшебниками. Он пожелал всем быть внимательными к близким и с уважением относиться к окружающим

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