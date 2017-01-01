Расстрел посетителей ночного клуба в Стамбуле

Osman Orsal / REUTERS

Затем напавший прошел внутрь начал стрелять по посетителям. По оценкам СМИ, в тот момент в клубе могло быть от 500 до 800 человек. Сообщалось, что стрелявший мог быть в костюме Санта Клауса

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