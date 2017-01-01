Расстрел посетителей ночного клуба в Стамбуле
Десятки погибших и раненых
В Стамбуле в новогоднюю ночь мужчина открыл огонь по людям в модном ночном клубе Reina
1/6
Сообщения о стрельбе в клубе стали поступать полиции с 1.15 ночи, сообщает корреспондент CNN Turk
2/6
Губернатор Стамбула объявил, что погибли не менее 35 человек, ранены не меньше 40 и это теракт
3/6
Нападение на клуб было совершено вскоре после часу ночи. Сначала был убит полицейский, дежуривший при входе
4/6
Затем напавший прошел внутрь начал стрелять по посетителям. По оценкам СМИ, в тот момент в клубе могло быть от 500 до 800 человек. Сообщалось, что стрелявший мог быть в костюме Санта Клауса
5/6
Высший совет вещания в Турции запретил СМИ сообщать о случившемся, передает Anadolu. Эта мера в последнее время часто принимается после терактов или иных чрезвычайных ситуаций. В администрации губернатора Шахина пообещали держать СМИ в курсе расследования
6/6