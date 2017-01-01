Безопасность и право

Расстрел посетителей ночного клуба в Стамбуле

Десятки погибших и раненых
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В Стамбуле в новогоднюю ночь мужчина открыл огонь по людям в модном ночном клубе Reina
AP
В Стамбуле в новогоднюю ночь мужчина открыл огонь по людям в модном ночном клубе Reina
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Сообщения о стрельбе в клубе стали поступать полиции с 1.15 ночи, сообщает корреспондент CNN Turk
EPA / VOSTOCK Photo
Сообщения о стрельбе в клубе стали поступать полиции с 1.15 ночи, сообщает корреспондент CNN Turk
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Губернатор Стамбула объявил, что погибли не менее 35 человек, ранены не меньше 40 и это теракт
AP
Губернатор Стамбула объявил, что погибли не менее 35 человек, ранены не меньше 40 и это теракт
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Нападение на клуб было совершено вскоре после часу ночи. Сначала был убит полицейский, дежуривший при входе
AP
Нападение на клуб было совершено вскоре после часу ночи. Сначала был убит полицейский, дежуривший при входе
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Затем напавший прошел внутрь начал стрелять по посетителям. По оценкам СМИ, в тот момент в клубе могло быть от 500 до 800 человек. Сообщалось, что стрелявший мог быть в костюме Санта Клауса
Osman Orsal / REUTERS
Затем напавший прошел внутрь начал стрелять по посетителям. По оценкам СМИ, в тот момент в клубе могло быть от 500 до 800 человек. Сообщалось, что стрелявший мог быть в костюме Санта Клауса
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Высший совет вещания в Турции запретил СМИ сообщать о случившемся, передает Anadolu. Эта мера в последнее время часто принимается после терактов или иных чрезвычайных ситуаций. В администрации губернатора Шахина пообещали держать СМИ в курсе расследования
AP
Высший совет вещания в Турции запретил СМИ сообщать о случившемся, передает Anadolu. Эта мера в последнее время часто принимается после терактов или иных чрезвычайных ситуаций. В администрации губернатора Шахина пообещали держать СМИ в курсе расследования
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  • В Стамбуле в новогоднюю ночь мужчина открыл огонь по людям в модном ночном клубе Reina
  • Сообщения о стрельбе в клубе стали поступать полиции с 1.15 ночи, сообщает корреспондент CNN Turk
  • Губернатор Стамбула объявил, что погибли не менее 35 человек, ранены не меньше 40 и это теракт
  • Нападение на клуб было совершено вскоре после часу ночи. Сначала был убит полицейский, дежуривший при входе
  • Затем напавший прошел внутрь начал стрелять по посетителям. По оценкам СМИ, в тот момент в клубе могло быть от 500 до 800 человек. Сообщалось, что стрелявший мог быть в костюме Санта Клауса
  • Высший совет вещания в Турции запретил СМИ сообщать о случившемся, передает Anadolu. Эта мера в последнее время часто принимается после терактов или иных чрезвычайных ситуаций. В администрации губернатора Шахина пообещали держать СМИ в курсе расследования
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