Cамолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Калининграда
На борту находились 167 пассажиров, их эвакуировали по аварийным трапам
3 января в 22.54 по местному времени самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс Москва - Калининград, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после осуществления посадки
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Аэропорт «Храброво» в Калининграде не принимал и не отправлял рейсы из-за аварийной посадки самолета в ночь на 4 января. «Аварийные службы пока что не смогли убрать поврежденный самолет с взлетно-посадочной полосы. Поэтому аэропорт по-прежнему закрыт ориентировочно до 18.00 часов местного времени (19:00 мск)», - заявил представитель правительства
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Службы калининградского аэропорта «Храброво» не могут самостоятельно эвакуировать самолет, выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. В аэропорту нет спецтехники, которая могла бы эвакуировать самолет, уточнил он
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Калининградским следственным отделом на транспорте Северо-Западного СУ Следственного комитета России проводится доследственная проверка
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На борту находились 167 пассажиров и члены экипажа. У самолета подломилась передняя стойка шасси
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Пассажиров эвакуировали из самолета по надувным аварийным трапам
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