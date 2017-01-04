Cамолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Калининграда

Виталий Невар/ТАСС

Аэропорт «Храброво» в Калининграде не принимал и не отправлял рейсы из-за аварийной посадки самолета в ночь на 4 января. «Аварийные службы пока что не смогли убрать поврежденный самолет с взлетно-посадочной полосы. Поэтому аэропорт по-прежнему закрыт ориентировочно до 18.00 часов местного времени (19:00 мск)», - заявил представитель правительства

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