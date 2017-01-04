Безопасность и право

Cамолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Калининграда

На борту находились 167 пассажиров, их эвакуировали по аварийным трапам
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3 января в 22.54 по местному времени самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс Москва - Калининград, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после осуществления посадки
Виталий Невар/ТАСС
3 января в 22.54 по местному времени самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс Москва - Калининград, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после осуществления посадки
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Аэропорт «Храброво» в Калининграде не принимал и не отправлял рейсы из-за аварийной посадки самолета в ночь на 4 января. «Аварийные службы пока что не смогли убрать поврежденный самолет с взлетно-посадочной полосы. Поэтому аэропорт по-прежнему закрыт ориентировочно до 18.00 часов местного времени (19:00 мск)», - заявил представитель правительства
Виталий Невар/ТАСС
Аэропорт «Храброво» в Калининграде не принимал и не отправлял рейсы из-за аварийной посадки самолета в ночь на 4 января. «Аварийные службы пока что не смогли убрать поврежденный самолет с взлетно-посадочной полосы. Поэтому аэропорт по-прежнему закрыт ориентировочно до 18.00 часов местного времени (19:00 мск)», - заявил представитель правительства
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Службы калининградского аэропорта «Храброво» не могут самостоятельно эвакуировать самолет, выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. В аэропорту нет спецтехники, которая могла бы эвакуировать самолет, уточнил он
Виталий Невар/ТАСС
Службы калининградского аэропорта «Храброво» не могут самостоятельно эвакуировать самолет, выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. В аэропорту нет спецтехники, которая могла бы эвакуировать самолет, уточнил он
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Калининградским следственным отделом на транспорте Северо-Западного СУ Следственного комитета России проводится доследственная проверка
Матвей Кольцов / Instagram
Калининградским следственным отделом на транспорте Северо-Западного СУ Следственного комитета России проводится доследственная проверка
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На борту находились 167 пассажиров и члены экипажа. У самолета подломилась передняя стойка шасси
Yuri Bark / Instagram
На борту находились 167 пассажиров и члены экипажа. У самолета подломилась передняя стойка шасси
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Пассажиров эвакуировали из самолета по надувным аварийным трапам
karen_dan / Instagram
Пассажиров эвакуировали из самолета по надувным аварийным трапам
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  • 3 января в 22.54 по местному времени самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс Москва - Калининград, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после осуществления посадки
  • Аэропорт «Храброво» в Калининграде не принимал и не отправлял рейсы из-за аварийной посадки самолета в ночь на 4 января. «Аварийные службы пока что не смогли убрать поврежденный самолет с взлетно-посадочной полосы. Поэтому аэропорт по-прежнему закрыт ориентировочно до 18.00 часов местного времени (19:00 мск)», - заявил представитель правительства
  • Службы калининградского аэропорта «Храброво» не могут самостоятельно эвакуировать самолет, выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. В аэропорту нет спецтехники, которая могла бы эвакуировать самолет, уточнил он
  • Калининградским следственным отделом на транспорте Северо-Западного СУ Следственного комитета России проводится доследственная проверка
  • На борту находились 167 пассажиров и члены экипажа. У самолета подломилась передняя стойка шасси
  • Пассажиров эвакуировали из самолета по надувным аварийным трапам
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