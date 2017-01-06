Международная жизнь

Тысячи пластиковых яиц с игрушками выбросило на берег немецкого острова

К сбору игрушек привлечены волонтеры – местные жители и дети
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Жители немецкого острова Лангеог обнаружили тысячи пластиковых яиц с игрушками, сообщает Associated Press
Klaus Kremer/dpa via AP
Жители немецкого острова Лангеог обнаружили тысячи пластиковых яиц с игрушками, сообщает Associated Press
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Общий участок берега, на котором находятся пластиковые шары и другие предметы, – примерно 500 м
NDR.de
Общий участок берега, на котором находятся пластиковые шары и другие предметы, – примерно 500 м
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Помимо игрушек на берегу также обнаружены детали из конструктора Lego и некоторые другие предметы
NDR.de
Помимо игрушек на берегу также обнаружены детали из конструктора Lego и некоторые другие предметы
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К сбору игрушек привлечены волонтеры – местные жители и дети
NDR.de
К сбору игрушек привлечены волонтеры – местные жители и дети
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К игрушкам прилагаются инструкции, написанные на русском языке
NDR.de
К игрушкам прилагаются инструкции, написанные на русском языке
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По предварительной информации, яйца находились в контейнере, потерянном грузовым судном на пути из Китая в немецкий порт Бремерхафен, сообщает ТАСС
NDR.de
По предварительной информации, яйца находились в контейнере, потерянном грузовым судном на пути из Китая в немецкий порт Бремерхафен, сообщает ТАСС
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NDR.de
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  • Жители немецкого острова Лангеог обнаружили тысячи пластиковых яиц с игрушками, сообщает Associated Press
  • Общий участок берега, на котором находятся пластиковые шары и другие предметы, – примерно 500 м
  • Помимо игрушек на берегу также обнаружены детали из конструктора Lego и некоторые другие предметы
  • К сбору игрушек привлечены волонтеры – местные жители и дети
  • К игрушкам прилагаются инструкции, написанные на русском языке
  • По предварительной информации, яйца находились в контейнере, потерянном грузовым судном на пути из Китая в немецкий порт Бремерхафен, сообщает ТАСС
Комментарии  ()
lana.melnikova.1
15:16 06.01.2017
Эхе-хе, вот бы мне туда.....
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