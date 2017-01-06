Тысячи пластиковых яиц с игрушками выбросило на берег немецкого острова
К сбору игрушек привлечены волонтеры – местные жители и дети
Жители немецкого острова Лангеог обнаружили тысячи пластиковых яиц с игрушками, сообщает Associated Press
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Общий участок берега, на котором находятся пластиковые шары и другие предметы, – примерно 500 м
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Помимо игрушек на берегу также обнаружены детали из конструктора Lego и некоторые другие предметы
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К сбору игрушек привлечены волонтеры – местные жители и дети
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К игрушкам прилагаются инструкции, написанные на русском языке
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По предварительной информации, яйца находились в контейнере, потерянном грузовым судном на пути из Китая в немецкий порт Бремерхафен, сообщает ТАСС
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