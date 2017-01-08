Безопасность и право

Теракт в Иерусалиме

Неизвестный на грузовике наехал на пешеходов около прогулочной площадки Армон ха-Нацив
Preloader gallery
Неизвестный на грузовике наехал на пешеходов в Иерусалиме. В результате четыре человека погибли, по меньшей мере 15 пострадали, сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ
Ronen Zvulun / Reuters
Неизвестный на грузовике наехал на пешеходов в Иерусалиме. В результате четыре человека погибли, по меньшей мере 15 пострадали, сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ
1/5
Полицейские открыли по водителю огонь, он был застрелен. По данным агентства Reuters, за рулем находился палестинец
Ronen Zvulun / Reuters
Полицейские открыли по водителю огонь, он был застрелен. По данным агентства Reuters, за рулем находился палестинец
2/5
«Медики скорой помощи констатировали смерть четырех лиц 20 лет. 15 человек пострадали: один человек, получивший серьезные ранения, эвакуирован, четыре человека получили ранения средней тяжести, десять - легкие ранения», - сообщается в микроблоге Twitter службы скорой помощи Израиля
Reuters
«Медики скорой помощи констатировали смерть четырех лиц 20 лет. 15 человек пострадали: один человек, получивший серьезные ранения, эвакуирован, четыре человека получили ранения средней тяжести, десять - легкие ранения», - сообщается в микроблоге Twitter службы скорой помощи Израиля
3/5
В полиции квалифицировали произошедшее как теракт. Наезд произошел около популярной у туристов прогулочной площадки Армон ха-Нацив
Ronen Zvulun / Reuters
В полиции квалифицировали произошедшее как теракт. Наезд произошел около популярной у туристов прогулочной площадки Армон ха-Нацив
4/5
Представитель полиции Любу Самри сообщил AP, что целью водителя грузовика была группа солдат, которые вышли из автобуса
Ronen Zvulun / Reuters
Представитель полиции Любу Самри сообщил AP, что целью водителя грузовика была группа солдат, которые вышли из автобуса
5/5
  • Неизвестный на грузовике наехал на пешеходов в Иерусалиме. В результате четыре человека погибли, по меньшей мере 15 пострадали, сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ
  • Полицейские открыли по водителю огонь, он был застрелен. По данным агентства Reuters, за рулем находился палестинец
  • «Медики скорой помощи констатировали смерть четырех лиц 20 лет. 15 человек пострадали: один человек, получивший серьезные ранения, эвакуирован, четыре человека получили ранения средней тяжести, десять - легкие ранения», - сообщается в микроблоге Twitter службы скорой помощи Израиля
  • В полиции квалифицировали произошедшее как теракт. Наезд произошел около популярной у туристов прогулочной площадки Армон ха-Нацив
  • Представитель полиции Любу Самри сообщил AP, что целью водителя грузовика была группа солдат, которые вышли из автобуса
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото