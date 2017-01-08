Теракт в Иерусалиме
Неизвестный на грузовике наехал на пешеходов около прогулочной площадки Армон ха-Нацив
Неизвестный на грузовике наехал на пешеходов в Иерусалиме. В результате четыре человека погибли, по меньшей мере 15 пострадали, сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ
1/5
Полицейские открыли по водителю огонь, он был застрелен. По данным агентства Reuters, за рулем находился палестинец
2/5
«Медики скорой помощи констатировали смерть четырех лиц 20 лет. 15 человек пострадали: один человек, получивший серьезные ранения, эвакуирован, четыре человека получили ранения средней тяжести, десять - легкие ранения», - сообщается в микроблоге Twitter службы скорой помощи Израиля
3/5
В полиции квалифицировали произошедшее как теракт. Наезд произошел около популярной у туристов прогулочной площадки Армон ха-Нацив
4/5
Представитель полиции Любу Самри сообщил AP, что целью водителя грузовика была группа солдат, которые вышли из автобуса
5/5