Алексей Улюкаев в суде
Срок следствия по делу бывшего министра продлен до 15 мая
Басманный суд продлил до 15 апреля домашний арест экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву, как и просил представитель следствия. Судья Елена Ленская решила оставить в силе все ранее действовавшие ограничения в отношении Улюкаева. Посещать медучреждения ему не разрешили, няне его шестилетней дочери запретили бывать у них дома. Также сохраняется в силе запрет на допуск уборщицы в квартиру экс-министра.
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Следователь Роман Нестеров сказал, что обвиняемый не признает вину и не дает показаний. Однако показания на него дали некоторые сотрудники Минэкономразвития и Росимущества, передает «РИА Новости». Следователи опасаются, что Улюкаев может скрыться или повлиять на свидетелей, многие из которых были его непосредственными подчиненными
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Как следует из оглашенных материалов дела, следствие уже успело допросить ряд свидетелей, среди них названы Илья Макаров и Никита Осипов, передает корреспондент «Ведомостей». Как сообщает «Интерфакс», следователь добавил, что следствию предстоит допросить еще свидетелей и получить результаты экспертизы
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Следствие назначило по делу фонографическую экспертизу, сообщил также Нестеров. Какие материалы подлежат экспертизе, он не уточнил. По словам источника «Ведомостей» в правоохранительных органах, экспертиза назначена в отношении материалов прослушки переговоров Улюкаева с менеджментом «Роснефти» и другими лицами, вовлеченными в это уголовное дело
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Улюкаев не согласен с ходатайством следствия и просил суд избрать более мягкую меру пресечения. «Я не согласен с аргументацией следствия. Скрыться возможности у меня нет, паспорт изъят. Угрожать свидетелям я не собираюсь. Прошу более мягкую меру пресечения, например подписку о невыезде», – сказал он
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