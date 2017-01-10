Алексей Улюкаев в суде

Sergei Karpukhin / Reuters

Следователь Роман Нестеров сказал, что обвиняемый не признает вину и не дает показаний. Однако показания на него дали некоторые сотрудники Минэкономразвития и Росимущества, передает «РИА Новости». Следователи опасаются, что Улюкаев может скрыться или повлиять на свидетелей, многие из которых были его непосредственными подчиненными

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