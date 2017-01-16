Boeing 747 потерпел крушение под Бишкеком
Турецкий грузовой самолет упал на жилые дома
Турецкий грузовой самолет Boeing 747 потерпел крушение у аэропорта «Манас» в Бишкеке
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Самолет разбился утром 16 января в селе Дача-Суу в Сокулукском районе Чуйской области, он упал на жилые дома, и начался пожар
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Погибших не менее 35 человек, сообщил АКИpress министр здравоохранения Киргизии Талантбек Батыралиев в 10.06 мск
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По данным МЧС, разрушены десятки домов
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Турецкий борт дважды пытался зайти на посадку и повредил ленту посадочно-сигнальных огней на взлетной полосе, сообщили ИА «24.kg» в аэропорту «Манас»
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В 200 м от ВПП самолет задел деревья и здание аэронавигации
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Самолет летел в Стамбул из Гонконга через Бишкек
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