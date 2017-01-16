Прощание с погибшими в авиакатастрофе над Черным морем

Pavel Golovkin / AP

Десятки людей прибыли в понедельник, 16 января, в Новодевичий монастырь для того, чтобы проститься с известным врачом и правозащитником Елизаветой Глинкой, погибшей при крушении Ту-154 в конце декабря. Об этом сообщил "Интерфакс"

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