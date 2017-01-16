Прощание с погибшими в авиакатастрофе над Черным морем
Жертв крушения Ту-154 похоронят в Москве
Десятки людей прибыли в понедельник, 16 января, в Новодевичий монастырь для того, чтобы проститься с известным врачом и правозащитником Елизаветой Глинкой, погибшей при крушении Ту-154 в конце декабря. Об этом сообщил "Интерфакс"
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В Успенский храм Новодевичьего монастыря приглашены все желающие, в том числе бездомные, с которыми доктор Лиза работала, сообщило агентство «Москва»
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Родственники и друзья покойной выразили желание организовать похороны 16 января на Новодевичьем кладбище по православным традициям и без приглашения прессы
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин на церемонии прощания с директором Международной общественной организации «Справедливая помощь» Елизаветой Глинкой
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Также церемония прощания с погибшими при крушении самолета Ту-154 в Черном море проходит на Федеральном военном мемориальном кладбище в Московской области
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В «Останкино» прощаются с журналистами, погибшими при крушении Ту-154. В телецентре организована гражданская панихида по погибшим журналистам "Первого канала" и НТВ. На фото: генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст (второй слева), генеральный директор НТВ Алексей Земский (второй справа) и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Алексей Громов (справа)
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