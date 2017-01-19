Протесты возле штаб-квартиры Goldman Sachs
Активисты возмущены тем, что Трамп не выполняет предвыборных обещаний
В Нью-Йорке рядом с головным офисом Goldman Sachs собралось более 60 протестующих, возмущенных, что Трамп не выполняет предвыборных обещаний
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Во время предвыборной кампании Трамп обещал «осушить болото» и покончить с практикой набора кадров в администрацию президента из представителей Уолл-стрит. Поэтому многие протестующие были одеты в костюмы, призванные изображать существа, живущие на болоте.
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Часть протестующих принесла с собой спальные мешки, чтобы протестовать до самой инаугурации
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«Тех, кто голосовал за Трампа, обманули: им обещали избавиться от инсайдеров с Уолл-стрит, а вместо этого их приглашают в Белый дом», – возмущается Джонатан Вестин, директор New York Communities for Change, организовавшей акцию протеста
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Трамп действительно пригласил в свою администрацию многих представителей Уолл-стрит, в том числе бывших сотрудников Goldman. Национальный экономический совет возглавит Гэри Коуэн, бывший президентом Goldman. Среди тех, кто в разное время работал в инвестбанке, также Стивен Мнучин, который займет пост министра финансов, Стивен Бэннон, который станет стратегом в администрации Трампа, а Дина Пауэлл – старшим советником. Будущий председатель SEC юрист Джей Клейтон не работал в Goldman, но почти 20 лет там трудилась его жена
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