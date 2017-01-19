Протесты возле штаб-квартиры Goldman Sachs

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Трамп действительно пригласил в свою администрацию многих представителей Уолл-стрит, в том числе бывших сотрудников Goldman. Национальный экономический совет возглавит Гэри Коуэн, бывший президентом Goldman. Среди тех, кто в разное время работал в инвестбанке, также Стивен Мнучин, который займет пост министра финансов, Стивен Бэннон, который станет стратегом в администрации Трампа, а Дина Пауэлл – старшим советником. Будущий председатель SEC юрист Джей Клейтон не работал в Goldman, но почти 20 лет там трудилась его жена

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