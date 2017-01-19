Безопасность и право

В Италии отель попал под лавину

В заваленной снегом гостинице могут находиться около 30 человек
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Снежная лавина обрушилась на небольшой отель Rigopiano в горах центральной Италии в ночь со среды на четверг 19 января, сообщил Reuters
Italian Firefighters via AP
Снежная лавина обрушилась на небольшой отель Rigopiano в горах центральной Италии в ночь со среды на четверг 19 января, сообщил Reuters
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Сход лавины могло вызвать вчерашнее землетрясение, магнитуда подземных толчков достигала 5,3
Italian Finance Police via AP
Сход лавины могло вызвать вчерашнее землетрясение, магнитуда подземных толчков достигала 5,3
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Об обвале стало известно после поступившего в службу спасения sms от двоих постояльцев отеля: «Помогите, помогите, мы можем умереть от холода». По данным СМИ, в отели находились около 30 человек, все они могли погибнуть
Italian Finance Police via AP
Об обвале стало известно после поступившего в службу спасения sms от двоих постояльцев отеля: «Помогите, помогите, мы можем умереть от холода». По данным СМИ, в отели находились около 30 человек, все они могли погибнуть
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Спасатели пытались пробиться к отелю с ночи
Italian Finance Police via AP
Спасатели пытались пробиться к отелю с ночи
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Продвижению экстренных служб мешал слой снега в несколько метров. Пожарные добрались до здания только утром, на лыжах. Сообщалось, что спасатели видели свет в некоторых окнах, но ни разу не слышали, чтобы кто-то отозвался на их крики
Italian Firefighters via AP
Продвижению экстренных служб мешал слой снега в несколько метров. Пожарные добрались до здания только утром, на лыжах. Сообщалось, что спасатели видели свет в некоторых окнах, но ни разу не слышали, чтобы кто-то отозвался на их крики
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На 13.10 мск 19 января спасатели извлекли тело первого погибшего. На месте происшествия продолжаются поисковые работы. Спасатели пытаются как можно быстрее избавиться от снега, накрывшего здание, сообщает «Интерфакс»
Vigili del Fuoco / REUTERS
На 13.10 мск 19 января спасатели извлекли тело первого погибшего. На месте происшествия продолжаются поисковые работы. Спасатели пытаются как можно быстрее избавиться от снега, накрывшего здание, сообщает «Интерфакс»
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  • Снежная лавина обрушилась на небольшой отель Rigopiano в горах центральной Италии в ночь со среды на четверг 19 января, сообщил Reuters
  • Сход лавины могло вызвать вчерашнее землетрясение, магнитуда подземных толчков достигала 5,3
  • Об обвале стало известно после поступившего в службу спасения sms от двоих постояльцев отеля: «Помогите, помогите, мы можем умереть от холода». По данным СМИ, в отели находились около 30 человек, все они могли погибнуть<br>
  • Спасатели пытались пробиться к отелю с ночи
  • Продвижению экстренных служб мешал слой снега в несколько метров. Пожарные добрались до здания только утром, на лыжах. Сообщалось, что спасатели видели свет в некоторых окнах, но ни разу не слышали, чтобы кто-то отозвался на их крики
  • На 13.10 мск 19 января спасатели извлекли тело первого погибшего. На месте происшествия продолжаются поисковые работы. Спасатели пытаются как можно быстрее избавиться от снега, накрывшего здание, сообщает «Интерфакс»
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