В Италии отель попал под лавину

Italian Firefighters via AP

Продвижению экстренных служб мешал слой снега в несколько метров. Пожарные добрались до здания только утром, на лыжах. Сообщалось, что спасатели видели свет в некоторых окнах, но ни разу не слышали, чтобы кто-то отозвался на их крики

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