Звезды против Трампа
В США проходят акции протеста перед инаугурацией президента
Тысячи американцев вышли на акции протеста в Нью-Йорке и Вашингтоне против вступления в должность президента США Дональда Трампа, сообщает USA Today
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В Нью-Йорке акция прошла на площади Колумбус-серкл на Манхэттене
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В акции участвовали мэр города Билл де Блазио, звезды Голливуда Алек Болдуин, Джулианна Мур и Роберт де Ниро, певица Шер, режиссер Майкл Мур (на фото)
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Протестующие критиковали взгляды Трампа, требовали прозрачности от его администрации и выступали в поддержку равенства
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Де Ниро, который выступил первым, назвал Трампа «плохим примером для этого города и этой страны» (цитата по International Business Times)
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Мэр де Блазио пообещал бороться с политикой Трампа
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В ходе предвыборной кампании многие звезды шоу-бизнеса поддерживали кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон
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Пародирующий Трампа в Saturday Night Livе Алек Болдуин на митинге выступил опять в образе избранного президента
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В Вашингтоне митингующие протестовали против прединаугурационного «бала», организованного сторонниками Трампа
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На этой неделе акцию протеста против Трампа также провели на Уолл-Стрит активисты, недовольные тем, что в администрации избранного президента появляется все больше бывших работников Goldman Sachs
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