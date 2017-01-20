Демократия

Звезды против Трампа

В США проходят акции протеста перед инаугурацией президента
Preloader gallery
Тысячи американцев вышли на акции протеста в Нью-Йорке и Вашингтоне против вступления в должность президента США Дональда Трампа, сообщает USA Today
Kathy Willens / AP
Тысячи американцев вышли на акции протеста в Нью-Йорке и Вашингтоне против вступления в должность президента США Дональда Трампа, сообщает USA Today
1/10
В Нью-Йорке акция прошла на площади Колумбус-серкл на Манхэттене
Kathy Willens / AP
В Нью-Йорке акция прошла на площади Колумбус-серкл на Манхэттене
2/10
В акции участвовали мэр города Билл де Блазио, звезды Голливуда Алек Болдуин, Джулианна Мур и Роберт де Ниро, певица Шер, режиссер Майкл Мур (на фото)
Stephanie Keith / Reuters
В акции участвовали мэр города Билл де Блазио, звезды Голливуда Алек Болдуин, Джулианна Мур и Роберт де Ниро, певица Шер, режиссер Майкл Мур (на фото)
3/10
Протестующие критиковали взгляды Трампа, требовали прозрачности от его администрации и выступали в поддержку равенства
Stephanie Keith / Reuters
Протестующие критиковали взгляды Трампа, требовали прозрачности от его администрации и выступали в поддержку равенства
4/10
Де Ниро, который выступил первым, назвал Трампа «плохим примером для этого города и этой страны» (цитата по International Business Times)
Stephanie Keith / Reuters
Де Ниро, который выступил первым, назвал Трампа «плохим примером для этого города и этой страны» (цитата по International Business Times)
5/10
Мэр де Блазио пообещал бороться с политикой Трампа
Stephanie Keith / Reuters
Мэр де Блазио пообещал бороться с политикой Трампа
6/10
В ходе предвыборной кампании многие звезды шоу-бизнеса поддерживали кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон
Stephanie Keith / Reuters
В ходе предвыборной кампании многие звезды шоу-бизнеса поддерживали кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон
7/10
Пародирующий Трампа в Saturday Night Livе Алек Болдуин на митинге выступил опять в образе избранного президента
Stephanie Keith / Reuters
Пародирующий Трампа в Saturday Night Livе Алек Болдуин на митинге выступил опять в образе избранного президента
8/10
В Вашингтоне митингующие протестовали против прединаугурационного «бала», организованного сторонниками Трампа
John Minchillo / AP
В Вашингтоне митингующие протестовали против прединаугурационного «бала», организованного сторонниками Трампа
9/10
На этой неделе акцию протеста против Трампа также провели на Уолл-Стрит активисты, недовольные тем, что в администрации избранного президента появляется все больше бывших работников Goldman Sachs
McGregor / Pacific / Barcroft Media/ TASS
На этой неделе акцию протеста против Трампа также провели на Уолл-Стрит активисты, недовольные тем, что в администрации избранного президента появляется все больше бывших работников Goldman Sachs
10/10
  • Тысячи американцев вышли на акции протеста в Нью-Йорке и Вашингтоне против вступления в должность президента США Дональда Трампа, сообщает USA Today
  • В Нью-Йорке акция прошла на площади Колумбус-серкл на Манхэттене
  • В акции участвовали мэр города Билл де Блазио, звезды Голливуда Алек Болдуин, Джулианна Мур и Роберт де Ниро, певица Шер, режиссер Майкл Мур (на фото)
  • Протестующие критиковали взгляды Трампа, требовали прозрачности от его администрации и выступали в поддержку равенства
  • Де Ниро, который выступил первым, назвал Трампа «плохим примером для этого города и этой страны» (цитата по International Business Times)
  • Мэр де Блазио пообещал бороться с политикой Трампа
  • В ходе предвыборной кампании многие звезды шоу-бизнеса поддерживали кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон
  • Пародирующий Трампа в Saturday Night Livе Алек Болдуин на митинге выступил опять в образе избранного президента
  • В Вашингтоне митингующие протестовали против прединаугурационного «бала», организованного сторонниками Трампа
  • На этой неделе акцию протеста против Трампа также провели на Уолл-Стрит активисты, недовольные тем, что в администрации избранного президента появляется все больше бывших работников Goldman Sachs
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото