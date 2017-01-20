Международная жизнь

Что думают о Дональде Трампе участники Давосского форума

Джек Ма, Джон Керри, Игорь Шувалов, шеф-повар Джейми Оливер и другие о новом президенте США
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Джек Ма, основатель Alibaba: «Между США и Китаем никогда не должно быть торговой войны. Думаю, мы должны дать избранному президенту Дональду Трампу немного времени. Он человек широких взглядов, и он слушает [других]»
World Economic Forum / Greg Beadle
Джек Ма, основатель Alibaba: «Между США и Китаем никогда не должно быть торговой войны. Думаю, мы должны дать избранному президенту Дональду Трампу немного времени. Он человек широких взглядов, и он слушает [других]»
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Игорь Шувалов, вице-премьер России: «Трамп - крупный бизнесмен, в бизнесе он привык побеждать, это у него в характере. Ему и в политике нужен будет результат. И если Трампу нужно добиться результата в политике, это невозможно будет без сотрудничества с большим политиком Владимиром Путиным»
World Economic Forum / Manuel Lopez
Игорь Шувалов, вице-премьер России: «Трамп - крупный бизнесмен, в бизнесе он привык побеждать, это у него в характере. Ему и в политике нужен будет результат. И если Трампу нужно добиться результата в политике, это невозможно будет без сотрудничества с большим политиком Владимиром Путиным»
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Джон Керри, госсекретарь при президенте Обаме: «Не думаю, что Трамп отменит мои достижения. Возьмите Иран. Могу поспорить, наши друзья и союзники соберутся – и Россия, Китай, Германия, Франция и Британия заявят: знаете что, это хорошая договоренность, и мы собираемся ее сохранить. А себе мы нанесем огромный урон. &lt;…&gt; Не стоит винить торговлю в потере рабочих мест: 85% из них потеряно из-за технологий. Не могу дождаться, чтобы увидеть, что новая администрация будет делать с искусственным интеллектом»
World Economic Forum / Greg Beadle
Джон Керри, госсекретарь при президенте Обаме: «Не думаю, что Трамп отменит мои достижения. Возьмите Иран. Могу поспорить, наши друзья и союзники соберутся – и Россия, Китай, Германия, Франция и Британия заявят: знаете что, это хорошая договоренность, и мы собираемся ее сохранить. А себе мы нанесем огромный урон. <…> Не стоит винить торговлю в потере рабочих мест: 85% из них потеряно из-за технологий. Не могу дождаться, чтобы увидеть, что новая администрация будет делать с искусственным интеллектом»
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Шармин Обаид-Чиной, кинодокументалист, обладатель премии «Оскар»: «Мне кажется, сегодня мир более поляризован, чем когда-либо. Язык ненависти часто подавляет язык диалога и приятия [Обаид-Чиной использовала глагол, омонимичный фамилии президента США: The language of hate often trumps the language of dialogue and inclusiveness. – «Ведомости»]. Нужно громко и ясно высказываться, когда видишь что-то, с чем не согласен, что противоречит твоим базовым ценностям»
World Economic Forum / Valeriano Di Domenico
Шармин Обаид-Чиной, кинодокументалист, обладатель премии «Оскар»: «Мне кажется, сегодня мир более поляризован, чем когда-либо. Язык ненависти часто подавляет язык диалога и приятия [Обаид-Чиной использовала глагол, омонимичный фамилии президента США: The language of hate often trumps the language of dialogue and inclusiveness. – «Ведомости»]. Нужно громко и ясно высказываться, когда видишь что-то, с чем не согласен, что противоречит твоим базовым ценностям»
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Энтони Скарамуччи, советник Трампа, занявший пост директора управления по связям с общественными организациями и государственными ведомствами: «Если вам, парни, не нравится, как он [Трамп] что-то пишет в Twitter, то хочу вас успокоить: он суперотзывчивый человек». Скарамуччи сравнил политику Трампа с технологическими прорывами: «Как Стив Джобс, который взял телефон и превратил его в компьютер»
World Economic Forum / Greg Beadle
Энтони Скарамуччи, советник Трампа, занявший пост директора управления по связям с общественными организациями и государственными ведомствами: «Если вам, парни, не нравится, как он [Трамп] что-то пишет в Twitter, то хочу вас успокоить: он суперотзывчивый человек». Скарамуччи сравнил политику Трампа с технологическими прорывами: «Как Стив Джобс, который взял телефон и превратил его в компьютер»
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Форест Уитакер, артист и активист: «Надеюсь, он будет президентом, который в конце концов, будет представлять интересы всех людей. Я не испытываю оптимизма, учитывая некоторые его высказывания. Но мы должны сесть за стол переговоров и найти общий язык. Некоторые сомневаются, что мы будем двигаться в правильном направлении, но нужно попытаться. Если этого не произойдет, люди должны будут встать и заставить себя услышать»
World Economic Forum / Jakob Polacsek
Форест Уитакер, артист и активист: «Надеюсь, он будет президентом, который в конце концов, будет представлять интересы всех людей. Я не испытываю оптимизма, учитывая некоторые его высказывания. Но мы должны сесть за стол переговоров и найти общий язык. Некоторые сомневаются, что мы будем двигаться в правильном направлении, но нужно попытаться. Если этого не произойдет, люди должны будут встать и заставить себя услышать»
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Фред Кемп, президент Atlantic Council: «Он, без сомнения, президент иного сорта, он первый президент-популист, избранный в США со времен Эндрю Джексона, поэтому он будет по-другому и общаться, и действовать. Но если посмотреть на его команду в области национальной безопасности, это вполне традиционные специалисты, причем прекрасные. [Будущий министр обороны] генерал Джеймс Мэттис был верховным главнокомандующим ОВС НАТО, он верит в НАТО»
World Economic Forum / Valeriano Di Domenico
Фред Кемп, президент Atlantic Council: «Он, без сомнения, президент иного сорта, он первый президент-популист, избранный в США со времен Эндрю Джексона, поэтому он будет по-другому и общаться, и действовать. Но если посмотреть на его команду в области национальной безопасности, это вполне традиционные специалисты, причем прекрасные. [Будущий министр обороны] генерал Джеймс Мэттис был верховным главнокомандующим ОВС НАТО, он верит в НАТО»
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Джейми Оливер, повар, ресторатор, телеведущий: «Хочу посмотреть, как Дональд Трамп что-нибудь выращивает, что-нибудь готовит. Потому что если нет – я строю бункер»
World Economic Forum / Greg Beadle
Джейми Оливер, повар, ресторатор, телеведущий: «Хочу посмотреть, как Дональд Трамп что-нибудь выращивает, что-нибудь готовит. Потому что если нет – я строю бункер»
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  • Джек Ма, основатель Alibaba: «Между США и Китаем никогда не должно быть торговой войны. Думаю, мы должны дать избранному президенту Дональду Трампу немного времени. Он человек широких взглядов, и он слушает [других]»
  • Игорь Шувалов, вице-премьер России: «Трамп - крупный бизнесмен, в бизнесе он привык побеждать, это у него в характере. Ему и в политике нужен будет результат. И если Трампу нужно добиться результата в политике, это невозможно будет без сотрудничества с большим политиком Владимиром Путиным»
  • Джон Керри, госсекретарь при президенте Обаме: «Не думаю, что Трамп отменит мои достижения. Возьмите Иран. Могу поспорить, наши друзья и союзники соберутся – и Россия, Китай, Германия, Франция и Британия заявят: знаете что, это хорошая договоренность, и мы собираемся ее сохранить. А себе мы нанесем огромный урон. &lt;…&gt; Не стоит винить торговлю в потере рабочих мест: 85% из них потеряно из-за технологий. Не могу дождаться, чтобы увидеть, что новая администрация будет делать с искусственным интеллектом»
  • Шармин Обаид-Чиной, кинодокументалист, обладатель премии «Оскар»: «Мне кажется, сегодня мир более поляризован, чем когда-либо. Язык ненависти часто подавляет язык диалога и приятия [Обаид-Чиной использовала глагол, омонимичный фамилии президента США: The language of hate often trumps the language of dialogue and inclusiveness. – «Ведомости»]. Нужно громко и ясно высказываться, когда видишь что-то, с чем не согласен, что противоречит твоим базовым ценностям»
  • Энтони Скарамуччи, советник Трампа, занявший пост директора управления по связям с общественными организациями и государственными ведомствами: «Если вам, парни, не нравится, как он [Трамп] что-то пишет в Twitter, то хочу вас успокоить: он суперотзывчивый человек». Скарамуччи сравнил политику Трампа с технологическими прорывами: «Как Стив Джобс, который взял телефон и превратил его в компьютер»
  • Форест Уитакер, артист и активист: «Надеюсь, он будет президентом, который в конце концов, будет представлять интересы всех людей. Я не испытываю оптимизма, учитывая некоторые его высказывания. Но мы должны сесть за стол переговоров и найти общий язык. Некоторые сомневаются, что мы будем двигаться в правильном направлении, но нужно попытаться. Если этого не произойдет, люди должны будут встать и заставить себя услышать»
  • Фред Кемп, президент Atlantic Council: «Он, без сомнения, президент иного сорта, он первый президент-популист, избранный в США со времен Эндрю Джексона, поэтому он будет по-другому и общаться, и действовать. Но если посмотреть на его команду в области национальной безопасности, это вполне традиционные специалисты, причем прекрасные. <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"ＭＳ 明朝"; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-alt:"Optima ExtraBlack"; mso-font-charset:128; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:fixed; mso-font-signature:1 134676480 16 0 131072 0;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Cambria; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-alt:"Times New Roman"; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:auto; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:"Lucida Grande"; panose-1:2 11 6 0 4 5 2 2 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-520090897 1342218751 0 0 447 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Cambria","serif"; mso-ascii-font-family:Cambria; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"ＭＳ 明朝"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Cambria; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Cambria","serif"; mso-ascii-font-family:Cambria; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"ＭＳ 明朝"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Cambria; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} @page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:2.0cm 42.5pt 2.0cm 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} --> [Будущий министр обороны] генерал Джеймс Мэттис был верховным главнокомандующим ОВС НАТО, он верит в НАТО»
  • Джейми Оливер, повар, ресторатор, телеведущий: «Хочу посмотреть, как Дональд Трамп что-нибудь выращивает, что-нибудь готовит. Потому что если нет – я строю бункер»
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