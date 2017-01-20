Что думают о Дональде Трампе участники Давосского форума

World Economic Forum / Jakob Polacsek

Форест Уитакер, артист и активист: «Надеюсь, он будет президентом, который в конце концов, будет представлять интересы всех людей. Я не испытываю оптимизма, учитывая некоторые его высказывания. Но мы должны сесть за стол переговоров и найти общий язык. Некоторые сомневаются, что мы будем двигаться в правильном направлении, но нужно попытаться. Если этого не произойдет, люди должны будут встать и заставить себя услышать»

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