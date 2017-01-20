Что думают о Дональде Трампе участники Давосского форума
Джек Ма, Джон Керри, Игорь Шувалов, шеф-повар Джейми Оливер и другие о новом президенте США
Джек Ма, основатель Alibaba: «Между США и Китаем никогда не должно быть торговой войны. Думаю, мы должны дать избранному президенту Дональду Трампу немного времени. Он человек широких взглядов, и он слушает [других]»
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Игорь Шувалов, вице-премьер России: «Трамп - крупный бизнесмен, в бизнесе он привык побеждать, это у него в характере. Ему и в политике нужен будет результат. И если Трампу нужно добиться результата в политике, это невозможно будет без сотрудничества с большим политиком Владимиром Путиным»
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Джон Керри, госсекретарь при президенте Обаме: «Не думаю, что Трамп отменит мои достижения. Возьмите Иран. Могу поспорить, наши друзья и союзники соберутся – и Россия, Китай, Германия, Франция и Британия заявят: знаете что, это хорошая договоренность, и мы собираемся ее сохранить. А себе мы нанесем огромный урон. <…> Не стоит винить торговлю в потере рабочих мест: 85% из них потеряно из-за технологий. Не могу дождаться, чтобы увидеть, что новая администрация будет делать с искусственным интеллектом»
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Шармин Обаид-Чиной, кинодокументалист, обладатель премии «Оскар»: «Мне кажется, сегодня мир более поляризован, чем когда-либо. Язык ненависти часто подавляет язык диалога и приятия [Обаид-Чиной использовала глагол, омонимичный фамилии президента США: The language of hate often trumps the language of dialogue and inclusiveness. – «Ведомости»]. Нужно громко и ясно высказываться, когда видишь что-то, с чем не согласен, что противоречит твоим базовым ценностям»
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Энтони Скарамуччи, советник Трампа, занявший пост директора управления по связям с общественными организациями и государственными ведомствами: «Если вам, парни, не нравится, как он [Трамп] что-то пишет в Twitter, то хочу вас успокоить: он суперотзывчивый человек». Скарамуччи сравнил политику Трампа с технологическими прорывами: «Как Стив Джобс, который взял телефон и превратил его в компьютер»
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Форест Уитакер, артист и активист: «Надеюсь, он будет президентом, который в конце концов, будет представлять интересы всех людей. Я не испытываю оптимизма, учитывая некоторые его высказывания. Но мы должны сесть за стол переговоров и найти общий язык. Некоторые сомневаются, что мы будем двигаться в правильном направлении, но нужно попытаться. Если этого не произойдет, люди должны будут встать и заставить себя услышать»
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Фред Кемп, президент Atlantic Council: «Он, без сомнения, президент иного сорта, он первый президент-популист, избранный в США со времен Эндрю Джексона, поэтому он будет по-другому и общаться, и действовать. Но если посмотреть на его команду в области национальной безопасности, это вполне традиционные специалисты, причем прекрасные. [Будущий министр обороны] генерал Джеймс Мэттис был верховным главнокомандующим ОВС НАТО, он верит в НАТО»
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Джейми Оливер, повар, ресторатор, телеведущий: «Хочу посмотреть, как Дональд Трамп что-нибудь выращивает, что-нибудь готовит. Потому что если нет – я строю бункер»
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