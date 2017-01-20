Инаугурация Дональда Трампа
45-й президент США вступает в должность
Публика в ожидании инаугурации Дональда Трампа в Капитолии
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Трамп с супругой перед началом церемонии. Наряд Меланьи Трамп схож с костюмом Жаклин Кеннеди, в котором последняя присутствовала на инаугурации мужа в 1961 г.
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У северного портика Белого дома чету Трампов встречает чета Обамы
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Трампы принесли подарок в голубой коробке
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Капитолийский холм, откуда будет выступать новый президент США, полон людей
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Билл Клинтон с супругой Хиллари - соперницей Трампа на президентских выборах
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Протесты в Вашингтоне за несколько минут до начала официальной инаугурации. Сотни протестующих, одетых в черное, бьют стекла магазинов
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Дональд Трамп перед инаугурационной речью
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Барон Трамп, Мелания Трамп, Карен Пенс и Тиффани Трамп (слева направо)
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