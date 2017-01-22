Женщины против Трампа
Самая массовая демонстрация прошла в Вашингтоне
Более 1 млн человек вышли на улицы США в субботу, 21 января, чтобы выразить протест президенту США Дональду Трампу, передает в воскресенье, 22 января, телеканал CNN
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В подсчитанные результаты не вошли демонстранты, вышедшие на улицы Вашингтона, - именно там прошла самая массовая демонстрация, в которой участвовали минимум 597 000 человек
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«Марши женщин», в которых в реальности принимали участие и мужчины, прошли накануне и во многих других городах мира - Вене, Париже, Лондоне, Берлине, Риме, Токио, Сиднее и многих других
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В маршах женщин приняли участие десятки знаменитостей. На фото певица Мадонна, которая в своей речи раскритиковала нового американского лидера
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Актриса Джейн Фонда и певица Майли Сайрус на "марше женщин"
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Актриса Скарлетт Йоханссон
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Актрисы Челси Хэндлер и Шарлиз Терон
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Актриса Эмма Уотсон
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В воскресенье к акциям протеста присоединились тысячи человек по всей Германии. Самая масштабная демонстрация прошла во Франкфурте-на-Майне, где в шествии по центру города участвовали 2000 человек, сообщила радиостанция Deutsche Welle
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