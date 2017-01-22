Власть

Лучшие кадры с XVI съезда «Единой России»

Медведев сохранил пост председателя партии
Действующий председатель «Единой России», глава российского правительства Дмитрий Медведев был переизбран в воскресенье, 22 января, на пост председателя партии
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Делегаты прибывают на съезд
Евгений Разумный / Ведомости
Делегаты прибывают на съезд
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Министр финансов Антон Силуанов (в центре)
Евгений Разумный / Ведомости
Министр финансов Антон Силуанов (в центре)
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Ирина Яровая, зампред Госдумы
Евгений Разумный / Ведомости
Ирина Яровая, зампред Госдумы
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Контроль на входе
Евгений Разумный / Ведомости
Контроль на входе
4/22
Гендиректор корпорации МСП Александр Браверман и председатель Счетной палаты Татьяна Голикова
Евгений Разумный / Ведомости
Гендиректор корпорации МСП Александр Браверман и председатель Счетной палаты Татьяна Голикова
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Депутат Геннадий Онищенко
Евгений Разумный / Ведомости
Депутат Геннадий Онищенко
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Министр культуры Владимир Мединский (слева)
Андрей Гордеев / Ведомости
Министр культуры Владимир Мединский (слева)
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Министр промышленности и торговли Денис Мантуров
Евгений Разумный / Ведомости
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров
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Премьер Дмитрий Медведев (слева)
Евгений Разумный / Ведомости
Премьер Дмитрий Медведев (слева)
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Депутат Андрей Макаров
Андрей Гордеев / Ведомости
Депутат Андрей Макаров
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Участники съезда фотографируются с большим медведем
Андрей Гордеев / Ведомости
Участники съезда фотографируются с большим медведем
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Заместители председателя правительства Дмитрий Рогозин (справа) и Александр Хлопонин (в центре)
Андрей Гордеев / Ведомости
Заместители председателя правительства Дмитрий Рогозин (справа) и Александр Хлопонин (в центре)
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Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков
Евгений Разумный / Ведомости
Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков
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Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко
Евгений Разумный / Ведомости
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко
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Депутат Виталий Милонов (слева)
Андрей Гордеев / Ведомости
Депутат Виталий Милонов (слева)
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко (справа)
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко (справа)
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Депктат Николай Валуев
Евгений Разумный / Ведомости
Депктат Николай Валуев
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Во время съезда
Андрей Гордеев / Ведомости
Во время съезда
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Президент РЖД Олег Белозеров и министр по делам открытого правительства Михаил Абызов
Андрей Гордеев / Ведомости
Президент РЖД Олег Белозеров и министр по делам открытого правительства Михаил Абызов
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Муфтий России, председатель Центрального духовного управления мусульман Талгат Таджуддин
Андрей Гордеев / Ведомости
Муфтий России, председатель Центрального духовного управления мусульман Талгат Таджуддин
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Премьер Дмитрий Медведев (справа)
Андрей Гордеев / Ведомости
Премьер Дмитрий Медведев (справа)
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Делегат съезда с партийными материалами
Андрей Гордеев / Ведомости
Делегат съезда с партийными материалами
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  • Делегаты прибывают на съезд
  • Министр финансов Антон Силуанов (в центре)
  • Ирина Яровая, зампред Госдумы
  • Контроль на входе
  • Гендиректор корпорации МСП Александр Браверман и председатель Счетной палаты Татьяна Голикова
  • Депутат Геннадий Онищенко
  • Министр культуры Владимир Мединский (слева)
  • Министр промышленности и торговли Денис Мантуров
  • Премьер Дмитрий Медведев (слева)
  • Депутат Андрей Макаров
  • Участники съезда фотографируются с большим медведем
  • Заместители председателя правительства Дмитрий Рогозин (справа) и Александр Хлопонин (в центре)
  • Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков
  • Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко
  • Депутат Виталий Милонов (слева)
  • Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко (справа)
  • Депктат Николай Валуев
  • Во время съезда
  • Президент РЖД Олег Белозеров и министр по делам открытого правительства Михаил Абызов
  • Муфтий России, председатель Центрального духовного управления мусульман Талгат Таджуддин
  • Премьер Дмитрий Медведев (справа)
  • Делегат съезда с партийными материалами
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