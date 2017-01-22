Лучшие кадры с XVI съезда «Единой России»
Медведев сохранил пост председателя партии
Действующий председатель «Единой России», глава российского правительства Дмитрий Медведев был переизбран в воскресенье, 22 января, на пост председателя партии
Делегаты прибывают на съезд
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Министр финансов Антон Силуанов (в центре)
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Ирина Яровая, зампред Госдумы
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Контроль на входе
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Гендиректор корпорации МСП Александр Браверман и председатель Счетной палаты Татьяна Голикова
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Депутат Геннадий Онищенко
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Министр культуры Владимир Мединский (слева)
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Министр промышленности и торговли Денис Мантуров
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Премьер Дмитрий Медведев (слева)
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Депутат Андрей Макаров
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Участники съезда фотографируются с большим медведем
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Заместители председателя правительства Дмитрий Рогозин (справа) и Александр Хлопонин (в центре)
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Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков
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Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко
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Депутат Виталий Милонов (слева)
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко (справа)
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Депктат Николай Валуев
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Во время съезда
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Президент РЖД Олег Белозеров и министр по делам открытого правительства Михаил Абызов
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Муфтий России, председатель Центрального духовного управления мусульман Талгат Таджуддин
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Премьер Дмитрий Медведев (справа)
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Делегат съезда с партийными материалами
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