Международная жизнь

Протест украинских автомобилистов

Активисты частично заблокировали Одесскую и Бориспольскую трассы в Киеве
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Украинские автомобилисты частично заблокировали Одесскую и Бориспольскую трассы в Киеве, сообщает телеканал «112 Украина»
Алексей Вовк / РИА Новости
Украинские автомобилисты частично заблокировали Одесскую и Бориспольскую трассы в Киеве, сообщает телеканал «112 Украина»
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Участники акции требуют принятия закона, чтобы на ввезенные на Украину автомобили с иностранной регистрацией можно было платить одну цену раз в год, без требования растаможивать их
Алексей Вовк / РИА Новости
Участники акции требуют принятия закона, чтобы на ввезенные на Украину автомобили с иностранной регистрацией можно было платить одну цену раз в год, без требования растаможивать их
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В акции участвуют несколько десятков человек
Алексей Вовк / РИА Новости
В акции участвуют несколько десятков человек
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Порядок обеспечивает несколько патрулей полиции, которые не препятствуют акции
Алексей Вовк / РИА Новости
Порядок обеспечивает несколько патрулей полиции, которые не препятствуют акции
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Протестующие заблокировали две полосы движения и подожгли шины
Алексей Вовк / РИА Новости
Протестующие заблокировали две полосы движения и подожгли шины
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  • Украинские автомобилисты частично заблокировали Одесскую и Бориспольскую трассы в Киеве, сообщает телеканал «112 Украина»
  • Участники акции требуют принятия закона, чтобы на ввезенные на Украину автомобили с иностранной регистрацией можно было платить одну цену раз в год, без требования растаможивать их
  • В акции участвуют несколько десятков человек
  • Порядок обеспечивает несколько патрулей полиции, которые не препятствуют акции
  • Протестующие заблокировали две полосы движения и подожгли шины
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