Протест украинских автомобилистов
Активисты частично заблокировали Одесскую и Бориспольскую трассы в Киеве
Украинские автомобилисты частично заблокировали Одесскую и Бориспольскую трассы в Киеве, сообщает телеканал «112 Украина»
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Участники акции требуют принятия закона, чтобы на ввезенные на Украину автомобили с иностранной регистрацией можно было платить одну цену раз в год, без требования растаможивать их
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В акции участвуют несколько десятков человек
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Порядок обеспечивает несколько патрулей полиции, которые не препятствуют акции
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Протестующие заблокировали две полосы движения и подожгли шины
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