Путин вручил государственные награды
В числе награжденных Алишер Усманов, Виктор Вексельберг, Александр Масляков и Мария Захарова
Президент России Владимир Путин в Кремле вручил государственные награды. Официальный представитель МИДа Мария Захарова была награждена орденом Дружбы
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Путин вручил знак отличия «За благодеяние» меценату Алишеру Усманову
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Вместе с Усмановым знак «За благодеяние» получил председатель совета директоров ЗАО «Группа компаний «Ренова» Виктор Вексельберг
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Президенту международного «Клуба веселых и находчивых» (КВН) Александу Маслякову достался орден «За заслуги перед Отечеством» II степени
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Ордена Почета удостоился актер Василий Ливанов
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Орден Дружбы получила также оленевод из Чукотского автономного округа Мария Щербакова
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Спецкорру ВГТРК Евгению Поддубному был вручен орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени
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Директор Московского театра «Ленком» Марк Варшавер, художественный руководитель театра Эстрады Геннадий Хазанов и директор Московского государственного академического театра оперетты Владимир Тартаковский перед церемонией
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«Всех вас объединяет высочайший уровень мастерства, умение работать, причем с полной самоотдачей, и, что самое главное, добиваться поставленных целей», — подчеркнул президент, сообщается на официальном сайте Кремля
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