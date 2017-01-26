Путин вручил государственные награды

Вячеслав Прокофьев / ТАСС

«Всех вас объединяет высочайший уровень мастерства, умение работать, причем с полной самоотдачей, и, что самое главное, добиваться поставленных целей», — подчеркнул президент, сообщается на официальном сайте Кремля

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