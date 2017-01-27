Новый истребитель для России

Максим Стулов / Ведомости

МиГ-35 для иностранного заказчика - в индийском тендере MMRCA - в 2011 г. оценивался в $45 млн, тогда как Су-35 для отечественных ВВС в 2015 г. стоил порядка 2 млрд руб. (контракт на поставку 48 истребителей Су-35 для ВКС был заключен на 100 млрд руб.)

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