Новый истребитель для России
ВКС закупят 170 новых МиГ-35
В подмосковных Луховицах военным атташе и журналистам 30 стран показали истребитель МиГ-35 – самую современную модификацию МиГ-29
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Самолет является потомком корабельного истребителя МиГ-29К, но не имеет складывающихся крыльев и тормозного крюка
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Истребитель обладает двигателями повышенной тяги, которые были доработаны с целью уменьшения дымности
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Не случайно в ВВС Малайзии МиГ-29 получил прозвище Smokie
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Главнокомандующий ВКС России Виктор Бондарев сообщил, что войска получат порядка 170 новых легких истребителей МиГ-35, передает «Интерфакс»
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«Закупка будет по мере необходимости - не значит, что завтра мы все бросим и закупим 170 самолетов», - сказал Бондарев
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«Вы прекрасно понимаете, что сейчас пошла Сирия, поэтому только его, МиГ 35-й, и будем брать», - подчеркнул главком
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Производитель относит МиГ-35 к поколению 4++
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МиГ-35 значительно дешевле другого истребителя российского производства поколения 4++ – тяжелого Су-35
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МиГ-35 для иностранного заказчика - в индийском тендере MMRCA - в 2011 г. оценивался в $45 млн, тогда как Су-35 для отечественных ВВС в 2015 г. стоил порядка 2 млрд руб. (контракт на поставку 48 истребителей Су-35 для ВКС был заключен на 100 млрд руб.)
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Российские ВКС еще не закупали МиГ-35: первый предсерийный образец взлетел 24 ноября 2016 г., а накануне, 26 января 2017 г., начались испытания в воздухе и прошла официальная презентация истребителя для ВКС
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Истребитель будет предлагаться странам - эксплуатантам МиГ-29
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Готовая инфраструктура и подготовленные кадры могут увеличить экспортный потенциал МиГ-35
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