На Марсовом поле прошел митинг против передачи Исаакия РПЦ
Отличительный знак участников – синяя лента
В Петербурге в субботу прошла акция против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ)
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Она началась в час дня, а закончилась после 14.00
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В ходе акции были различные оценки максимальной численности собравшихся - от 1500 до 5000 человек
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Отличительный знак участников встречи - синяя лента
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Участники акции держали плакаты, в том числе «Богу не нужна недвижимость», «Исаакий отдать - значит Питер предать»
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«Акция прошла без инцидентов», - сказали в МВД
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Вместе с синими ленточками у многих собравшихся были значки с надписью «Сохраним живое сердце Петербурга»
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Среди выступающих были депутаты законодательного собрания города Максим Резник, Борис Вишневский, Оксана Дмитриева
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Акция против передачи Исаакия РПЦ проходила в формате встречи с избирателями, т. е. без использования звукоусилительной аппаратуры
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Организаторы говорили, что готовы заплатить штраф, если количество собравшихся превысит 200 человек (максимально разрешенная численность)
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Альтернативная акция активистов Национально-освободительного движения (НОД), заявленная как протест против политики Центробанка, также проходила на Марсовом поле, но на другой площадке
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